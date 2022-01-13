На Востоке от Москвы, в Балашихе, рядом с Горьковским шоссе, расположена масштабная усадьба Горенки. Усадьба Горенки является памятником федерального значения и охраняется государством. История имения известна с XVII века. На пустоши у реки Горенки, на левом берегу, был построен большой деревянный господский дом. Усадьба получила одноименное название — Горенки. Усадьбой владела Прасковья Хилкова, которая вышла замуж за Алексея Григорьевича Долгорукова. Их дочь должна была выйти замуж за Петра II, который часто гостил в усадьбе, но планы не осуществились. В 1747 году имение продано графу Алексею Григорьевичу Разумовскому, а уже его наследники благоустраивали территорию. В усадьбе построили большой каменный дом, церковь, создали пейзажный парк, а также была собрана крупнейшая в России библиотека по естественным наукам. Горенский ботанический сад имел коллекцию из более, чем 7000 экземпляров растений. Здесь проводились научные работы крупнейшими учеными.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом усадьбы Горенки

Во время войны 1812 года усадьба не пострадала, но церковь была разрушена и не восстанавливалась. При князе Юсупове, который купил усадьбу, были вывезены скульптуры и большая часть оранжерейных растений, а затем усадьбу он продал.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флигель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колоннада. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флигель

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Усадьба Горенки

В усадьбе Горенки в 1830—1910 годах располагались бумагопрядильная и бумаготкацкая фабрики — сначала Н. А. Волкова, затем В. Н. Третьякова. В 1910 году фабрикант В. П. Севрюгов купил усадьбу. Дворец восстанавливали под руководством архитектора С. Е. Чернышева. С 1926 года (по недавнее время) в усадьбе располагался санаторий «Красная роза». В годы Великой Отечественной войны в усадьбе работал военный госпиталь.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея в парке усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аллея в парке усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грот в парке усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Грот в парке усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бывшая оранжерея. Строения на территории усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бывшая оранжерея усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки

В январе 2022 года усадебный дом, двухэтажную оранжерею, западный и восточный флигели, грот в парке и другие объекты выставили на торги. Имущество распложено на участке, который не подлежит приватизации, зато его можно взять в аренду как единый имущественный комплекс. Будущий владелец обязан взять на себя все обязательства по сохранению памятника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У ворот усадьбы расположены два караульных домика

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Табличка у ворот усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ворота. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В караульном домике расположился храм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Храм

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Главный дом. Усадьба Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строения на территории усадьбы Горенки