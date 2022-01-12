В Ставрополе дважды за один день эвакуировали людей из зданий. 12 января днем из школы №24 экстренно вывели за территорию учебного заведения более тысячи человек. По предварительным данным, поводом для освобождения здания послужили анонимные звонки.

«Информация не подтвердилась. Все уже вернулись в здание и приступили к занятиям. И сегодня наш город, к сожалению, не единственный, кого коснулась подобная история», — написал в своем Instagram глава города Иван Ульянченко.

Во второй половине этого же дня эвакуация из отделения Сбербанка прошла в другом районе города. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, ППС и кинологическая служба. После тщательной проверки оказалось, что вызов был ложным.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Сбербанка

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник Росгвардии

Александр Погожев ИА REGNUM Автомобиль Росгвардии

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник Росгвардии ограждает территорию

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник Росгвардии ограждает территорию

Александр Погожев ИА REGNUM Кинолог выпускает служебную собаку

Александр Погожев ИА REGNUM Работа кинологической службы

Александр Погожев ИА REGNUM Машина кинологической службы

Александр Погожев ИА REGNUM Оцепление Сбербанка

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ППС

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники ППС

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники правоохранительных органов на вызове по тревоге

Александр Погожев ИА REGNUM Клиенты банка ждут открытия

Александр Погожев ИА REGNUM Клиенты банка ждут открытия

Александр Погожев ИА REGNUM Клиенты банка ждут открытия

Александр Погожев ИА REGNUM

Днём ранее, 11 января, в Ставрополе уже эвакуировали детей 24-й гимназии из-за звонка о минировании школы. Вызов также оказался ложным.

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