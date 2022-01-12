В Ставрополе дважды за один день эвакуировали людей из зданий. 12 января днем из школы №24 экстренно вывели за территорию учебного заведения более тысячи человек. По предварительным данным, поводом для освобождения здания послужили анонимные звонки.
«Информация не подтвердилась. Все уже вернулись в здание и приступили к занятиям. И сегодня наш город, к сожалению, не единственный, кого коснулась подобная история», — написал в своем Instagram глава города Иван Ульянченко.
Во второй половине этого же дня эвакуация из отделения Сбербанка прошла в другом районе города. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, ППС и кинологическая служба. После тщательной проверки оказалось, что вызов был ложным.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов возле отделения Сбербанка
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии
Александр Погожев ИА REGNUM
Автомобиль Росгвардии
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Юности, г. Ставрополь. Сотрудник Росгвардии не пускает прохожих
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии ограждает территорию
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник Росгвардии ограждает территорию
Александр Погожев ИА REGNUM
Кинолог выпускает служебную собаку
Александр Погожев ИА REGNUM
Работа кинологической службы
Александр Погожев ИА REGNUM
Машина кинологической службы
Александр Погожев ИА REGNUM
Оцепление Сбербанка
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ППС
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники ППС
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники правоохранительных органов на вызове по тревоге
Александр Погожев ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев ИА REGNUM
Клиенты банка ждут открытия
Александр Погожев ИА REGNUM
Днём ранее, 11 января, в Ставрополе уже эвакуировали детей 24-й гимназии из-за звонка о минировании школы. Вызов также оказался ложным.