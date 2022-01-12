«Ак Барс» одержал победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА перед началом матча с командой «Ак Барс»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон, игрок команды «Ак Барс» Кирилл Панюков и игрок команды СКА Никита Камалов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Ак Барс» Пер Линдхольм и игрок команды СКА Данила Моисеев

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» отличились Пер Линдхольм, Никита Дыняк, победную шайбу в пустые ворота забил Джордан Уил. Никита Гусев принёс хозяев льда одно очко, забив шайбу на 9-й минуте матча.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Ак Барс» Илья Сафонов и игрок команды СКА Оскар Фантенберг

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Ак Барс» Артем Галимов и Никита Дыняк радуются забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Кетов и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов

«Сегодня нам игра удалась. Пропустить в Питере одну шайбу — это здорово. Забили, повели в счете — здесь это очень важно — и довели до победы», — отметил после игры главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков, игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Антон Бурдасов

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды СКА Роман Ротенберг с командой

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Ак Барс» Марк Янчевский, игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Ак Барс»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Ак Барс» Игорь Бобков пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Даниил Пыленков и игрок команды «Ак Барс» Дмитрий Воронков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Ак Барс» Кирилл Адамчук и игрок команды СКА Микко Лехтонен

СКА потерпел первое поражение при Романе Ротенберге, который сменил на посту главного тренера Валерия Брагина 4 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Ак Барс» радуются победе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Ак Барс» радуются забитой шайбе в матче против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды «Ак Барс» Джордан Уил и Александр Бурмистров, игрок команды СКА Никита Гусе

СКА — «Ак Барс» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

0:1 Линдхольм (Уил), 03:13

1:1 Гусев (Воробьев, Моисеев), 08:43

1:2 Дыняк (Галимов, Рукавишников), 19:11

1:3 Уил, 59:28 ПВ

Статистика матча:

Броски: 36−42

Броски в створ: 13−17

Вбрасывания: 22−34

Блокированные броски: 13−14

Силовые приемы: 8−24

Штраф: 2−4

Вратари: Юханссон — Бобков

Главные судьи: 39. Сергеев Александр, 42. Юдаков Сергей

Линейные судьи: 46. Стрельцов Евгений, 55. Шишло Дмитрий