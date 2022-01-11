Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман — фоторепортаж
11 января 2022
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Международный аэропорт «Симферополь» вот уже вторые сутки работает в сложных погодных условиях — воздушную гавань накрывает плотный туман.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
В первой половине дня в аэропорту сообщили о задержке семи авиарейсов, два самолета, которые должны были приземлиться в Симферополе, вынужденно ушли на запасные аэродромы в соседний Краснодарский край.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
К 16:00, судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет уже 15 самолетов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Задерживается и отправка самолетов. Так, только идет регистрация пассажиров на рейс в московский аэропорт «Шереметьево», который должен был вылететь в 11:10.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Накануне, 10 января, туман также скорректировал работу крымского аэропорта и планы пассажиров — большинство утренних и дневных рейсов были отправлены лишь вечером.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман
Александр Полегенько ИА REGNUM
Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман