Международный аэропорт «Симферополь» вот уже вторые сутки работает в сложных погодных условиях — воздушную гавань накрывает плотный туман.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

В первой половине дня в аэропорту сообщили о задержке семи авиарейсов, два самолета, которые должны были приземлиться в Симферополе, вынужденно ушли на запасные аэродромы в соседний Краснодарский край.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

К 16:00, судя по онлайн-табло аэропорта, задерживается прилет уже 15 самолетов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Задерживается и отправка самолетов. Так, только идет регистрация пассажиров на рейс в московский аэропорт «Шереметьево», который должен был вылететь в 11:10.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Накануне, 10 января, туман также скорректировал работу крымского аэропорта и планы пассажиров — большинство утренних и дневных рейсов были отправлены лишь вечером.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт «Симферополь» погрузился в туман