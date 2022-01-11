С 1 января 2022 года в зоопарке Ростова-на-Дону изменилась стоимость входного билета для взрослых и детей. Информация с новыми ценами опубликована на сайте организации. Цена за парковку и экскурсии осталась прежней.

Входной билет для взрослого теперь стоит 550 рублей — это на 200 рублей дороже прошлогодней стоимости. Для детей до 10 лет цена билета со ста рублей выросла до 150 рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Центральный вход в Ростовский зоопарк

Александр Погожев ИА REGNUM Кассы Ростовского зоопарка

ИА REGNUM попытались связаться с директором парка, но в телефонном разговоре Алексей Жадобин сказал, что сейчас не может ответить, с чем связано повышение цен.

Александр Погожев ИА REGNUM Статуя оленя на территории Ростовского зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура доктора Айболита с обезьяной на руках на территории Ростовского зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в городе Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в городе Ростове-на-Дону

Тем временем в социальных сетях активно обсуждается поднятие цены.

«Ну нормальные цены, 500 рублей сейчас не деньги», — замечает подписчик ростовского паблика в социальных сетях Женя Кузьмин.

«Ну и пусть сами туда ходят. Зоопарк перестал быть доступным местом отдыха для ростовчан. Семье из четырех человек, где один из детей не достиг 10 лет, нужно будет отдать 1800 рублей. А теперь вопрос: за что? Чтобы походить и посмотреть как в клетках сидят зверушки? Или в кафе зайти, где цены чуть дешевле, чем обошлась МКС? При этом, отправившись в любой парк Ростова, на 1800 рублей можно вполне накатать детей на каруселях, плюс перекусить можно гораздо дешевле. Так что пусть администрация зоопарка берет под руку администрацию города и за каких-то 550 рублей пусть сами п****** по дорожкам зоопарка», — считает Александр Бойко.

Александр Погожев ИА REGNUM Белый медведь Айон в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Белый медведь Айон в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Белый медведь Айон в Ростовском зоопарке

Жители Ростова-на-Дону замечают, что в связи с общей тенденцией роста цен в России на товары и услуги, увеличение стоимости входного билета в зоопарк было предсказуемо.

Александр Погожев ИА REGNUM Водоём на территории Ростовского зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура динозавра в водоеме Ростовского зоопарка

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура динозавра в водоеме Ростовского зоопарка

Почти 100 лет Ростовский-на-Дону зоопарк является домом и убежищем для редких представителей животного мира. Сегодня это один из крупнейших зоопарков России и Европы, он занимает 56,97 га земли в черте города. В зоопарке обитает более 100 видов животных, которые дают новое поколение. Прогулка по всем станциям парка займет не менее 4 часов.

Александр Погожев ИА REGNUM Вольер с волками в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Лама Гуанако в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Голубой баран (нахур) в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Носорог в Ростовском зоопарке

История парка начинается в 1923 году, когда по инициативе учителя биологии Владимира Кегеля в ростовской школе №3 был создан уголок живой природы, названный именем знаменитого зоолога Альфреда Брема. Так из одной комнаты живого уголка на третьем этаже ростовской школы образовался современный зоопарк. Датой основания зоопарка следует считать 26 июня 1927 года. В этом году при школе №3 был открыт для посещения зоосад, который позже перешел на баланс города и к нему были присоединены территории бывших городских дач.

Александр Погожев ИА REGNUM Черный лебедь в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Розовые пеликаны на водоеме в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Розовые фламинго в водоеме Ростовского зоопарка

В начале 1930 года зоопарк пополнился обитателями зверинца Анатолия Филатова, который передали зоосаду за многолетнюю задолженность. В зоопарке появились львы, пумы, леопарды, рысь, медведи, крокодилы, морской лев, обезьяны, попугаи, эму и слон.

Александр Погожев ИА REGNUM Обыкновенный шимпанзе в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Слон азиатский из отряда хоботных слонового семейства в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Як из отряда парнокопытных, семейства полорогих в Ростовском зоопарке

Зоопарк благодаря своим сотрудникам, неравнодушным ростовчанам и детям, которые приходили ухаживать за животными, пережил Великую Отечественную войну, был восстановлен и в 1947 году открылся для посетителей. После войны 8 лет в зоопарк не завозили животных. Первой поездкой за животными была поездка в Пермский зоопарк, затем в Москву, на Украину в Асканию-Нова.

Александр Погожев ИА REGNUM Черный гриф из отряда соколообразных в Ростовском зоопарке

Александр Погожев ИА REGNUM Стервятник в Ростовском зоопарке

В настоящее время в зоопарке для школьников работает зоокружок, где они могут наблюдать за животными и изучать их повадки. Работает парк ежедневно с восьми утра до восьми вечера, зимой до 18:00. Дети до 5 лет, граждане старше 75 лет, ветераны и инвалиды ВОВ, малолетние узники фашистских лагерей, инвалиды первой группы и дети-инвалиды также могут бесплатно посещать зоопарк.

Александр Погожев ИА REGNUM Продавец сахарной ваты в Ростовском зоопарке