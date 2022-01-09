Более двухсот тридцати пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в праздничные выходные на Ставрополье.

Александр Погожев ИА REGNUM
Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь

«В период новогодних и рождественских праздников по всему региону в круглосуточном усиленном режиме проверяются водители на предмет вождения в состоянии опьянения. Тотальные проверки на трезвость проходят не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения», — сообщили в Гоставтоинспикции Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM
Медики спешат к пострадавшему
Александр Погожев ИА REGNUM
Спасатели оценивают аварийную ситуацию
Александр Погожев ИА REGNUM
Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь

В первый день операции «Нетрезвый водитель» отстранили больше всего нарушителей — за сутки с признаками опьянения уличили 51 водителя.

Всего в дни операции за повторное вождение в нетрезвом виде поймали 12 водителей.

Александр Погожев ИА REGNUM
Подготовка к извлечению пострадавшего из автомобиля
Александр Погожев ИА REGNUM
Извлечение пострадавшего автомобилиста
Александр Погожев ИА REGNUM
Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему

В ГИБДД предупреждают, что дорожные происшествия происходят не только по вине пьяных водителей, но и из-за невнимательности, несоблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, если неисправен автомобиль и из-за неблагоприятных погодных условий.

Александр Погожев ИА REGNUM
Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему
Александр Погожев ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Одним из наглядных примеров невнимательности является авария 8 января в 16:00 на проспекте Кулакова в Ставрополе. На сухой трассе с хорошей видимостью, в исправном автомобиле трезвый водитель въехал в трактор коммунальной службы, который стоял у обочины с аварийными сигналами. В результате ДТП 43-летнего водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Александр Погожев ИА REGNUM
Автомобиль после ДТП
Александр Погожев ИА REGNUM
Госпитализация пострадавшего водителя
Александр Погожев ИА REGNUM
Медицинская помощь

Часто виновниками дорожно-транспортных происшествий являются бродячие собаки, которые норовят перебежать дорогу, и нерадивые пешеходы, которым лень дойти до перехода или дождаться зеленого света на светофоре.

Александр Погожев ИА REGNUM
Скорость движения на автотрассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Погодные условия на автотрассе
Александр Погожев ИА REGNUM
Собака перебегает дорогу на красный свет