Более двухсот тридцати пьяных водителей отстранили от управления автотранспортом в праздничные выходные на Ставрополье.

Александр Погожев ИА REGNUM Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь

«В период новогодних и рождественских праздников по всему региону в круглосуточном усиленном режиме проверяются водители на предмет вождения в состоянии опьянения. Тотальные проверки на трезвость проходят не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения», — сообщили в Гоставтоинспикции Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Медики спешат к пострадавшему

Александр Погожев ИА REGNUM Спасатели оценивают аварийную ситуацию

Александр Погожев ИА REGNUM Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Авария на проспекте Кулакова, г. Ставрополь

В первый день операции «Нетрезвый водитель» отстранили больше всего нарушителей — за сутки с признаками опьянения уличили 51 водителя.

Всего в дни операции за повторное вождение в нетрезвом виде поймали 12 водителей.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к извлечению пострадавшего из автомобиля

Александр Погожев ИА REGNUM Извлечение пострадавшего автомобилиста

Александр Погожев ИА REGNUM Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему

В ГИБДД предупреждают, что дорожные происшествия происходят не только по вине пьяных водителей, но и из-за невнимательности, несоблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, если неисправен автомобиль и из-за неблагоприятных погодных условий.

Александр Погожев ИА REGNUM Реаниматологи оказывают помощь пострадавшему

Александр Погожев ИА REGNUM Машина скорой помощи

Одним из наглядных примеров невнимательности является авария 8 января в 16:00 на проспекте Кулакова в Ставрополе. На сухой трассе с хорошей видимостью, в исправном автомобиле трезвый водитель въехал в трактор коммунальной службы, который стоял у обочины с аварийными сигналами. В результате ДТП 43-летнего водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

Александр Погожев ИА REGNUM Автомобиль после ДТП

Александр Погожев ИА REGNUM Госпитализация пострадавшего водителя

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинская помощь

Часто виновниками дорожно-транспортных происшествий являются бродячие собаки, которые норовят перебежать дорогу, и нерадивые пешеходы, которым лень дойти до перехода или дождаться зеленого света на светофоре.

Александр Погожев ИА REGNUM Скорость движения на автотрассе

Александр Погожев ИА REGNUM Погодные условия на автотрассе