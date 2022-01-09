В январе 2020 года в Ставрополье привезли сто голов благородных европейских оленей из Калининграда: по пятьдесят самцов и самок. Каждый стоимостью 250 тысяч рублей. Животных три дня везли на пароме, а потом еще четыре дня — на автомобилях. Олени хорошо перенесли переезд, адаптировались к климату, и в настоящее время на ферме почти триста особей.

Александр Погожев ИА REGNUM Европейский олень

Александр Погожев ИА REGNUM Сейчас на ферме обитают около 300 благородных оленей

Для того, чтобы разместить столько парнокопытных, в проект было инвестировано 135 миллионов рублей только в 2019 году. Средства пошли на возведение фермы, бани, гостиницы с рестораном, строятся пантовые ванны. Всё хозяйство расположено на восьмидесяти гектарах в особо охраняемой природной территории.

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Чтобы попасть на оленью ферму, надо около полутора часов ехать из Минеральных Вод по федеральной трассе «Кавказ» в сторону Ставрополя. Затем свернуть в направлении села Крымгереевское, и через двадцать минут поездки вдоль горы Брык дорога приводит к ферме.

Александр Погожев ИА REGNUM Туристы могут погладить животных

Оздоровительный агротуризм — основное направление развития фермы. Ведь местность славится не только разнотравьем, полезным воздухом и благоприятным климатом. Оленьи рога также обладают лечебными свойствами и способствуют оздоровлению организма. Еще в советское время из них научились добывать пантокрин.

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Владельцы фермы планируют срезать оленьи рога, для животных процедура безболезненная, и перерабатывать специальным способом, чтобы наполнять ванны с пантокрином. На ферме считают, что туристам такой вид оздоровления придется по вкусу.

Александр Погожев ИА REGNUM Туристам предлагают экскурсии по ферме на джипе

Помимо этого, работники фермы предлагают посетителям красивую фотозону, экскурсии на джипе и покушать в уникальном ресторане высокого класса. Уникальность заключается в том, что это единственный ресторан такого класса в селе с населением менее двух тысяч человек. К слову, оленину там не подают, так как это противоречит самой концепции оленьей фермы.

Александр Погожев ИА REGNUM На ферме воссозданы условия дикой природы

Также туристы могут самостоятельно гулять по территории, кормить и гладить животных, наблюдать, как они резвятся.

Александр Погожев ИА REGNUM Корма работники фермы заготавливают сами

Александр Погожев ИА REGNUM Кормление оленей

Александр Погожев ИА REGNUM Работники фермы соблюдают технику безопасности при взаимодействии с оленями

Чтобы построить ферму, владельцам пришлось отправлять своих работников на обучение в Калининград. Сотрудники фермы узнали для себя много интересного, но в первую очередь изучили технику безопасности во время работы с оленями.

Александр Погожев ИА REGNUM Кормят всех одинаково — люцерной, овсом, ячменем

Александр Погожев ИА REGNUM Кормление оленей

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Ни в коем случае нельзя оказываться на пути оленя, когда он несётся вперед. Для того чтобы сдержать оленей, для них делают специальное заграждение из особой сетки, а столбы вкапываются очень глубоко. Заграждение в среднем высотой три метра, но эта высота помогает не всегда, и взрослые олени запросто перемахивают в другой вольер. У них очень нежная трубчатая шерсть, и если их гладить на морозе против шерсти, то можно сломать.

Александр Погожев ИА REGNUM Олени могут развивать скорость выше 30 км/ч

Олени разделены в вольерах — самцы отдельно от самок. Также отдельно растут молодые оленята. Кормят всех одинаково — люцерной, овсом, ячменем. Корма заготавливают сами.

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Чтобы с ними работал ветеринар, парнокопытным построили специальную ферму с системой последовательного перегона, а для избежания травм у каждого сотрудника есть деревянный щит. Хотя при способности оленя в один прыжок преодолевать до девяти метров щит даёт мало гарантий.

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае

Благородные европейские олени очень чуткие, пугливые, порой близко подойти к ним бывает трудно. Но они запоминают время кормления и в этот период чувствуют себя в безопасности. Организованно обступают кормушки и неспешно кушают зерно. В стаде редко бывают драки, в основном самцы меряются силой, чтобы выбрать вожака, который будет с благородством нести свое бремя.

Александр Погожев ИА REGNUM Оленята

Александр Погожев ИА REGNUM Европейские олени на ферме в Ставропольском крае