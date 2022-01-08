Народные гуляния на Рождество — фоторепортаж
8 января 2022
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На Ставрополье прошли первые концерты с участием творческих коллективов домов народного творчества и культуры. Выступления приурочили к Рождеству Христову и провели на разных площадках города. Мероприятия прошли без происшествий с соблюдением антиковидных мер.
Александр Погожев ИА REGNUM
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Александр Погожев ИА REGNUM
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Александр Погожев ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Зрители на праздничном рождественском концерте
В этом году аномально тёплая погода достигает пятнадцати градусов тепла и радует ставропольцев. С самого утра горожане в ожидании праздничных мероприятий вышли на прогулку.
Александр Погожев ИА REGNUM
Скоморох развлекает зрителей
Александр Погожев ИА REGNUM
Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Участник рождественского концерта
Александр Погожев ИА REGNUM
Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте
Православные христиане перед народными гуляниями посетили службу в храмах и поприсутствовали на богослужениях.
Александр Погожев ИА REGNUM
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе в отражении ёлочной игрушки
Александр Погожев ИА REGNUM
Библейский сюжет рождества Иисуса Христа
Александр Погожев ИА REGNUM
Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе
На площадях города и в парках были организованы места для культурного досуга и аттракционы, а детей развлекали аниматоры и скоморохи.
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Аниматоры развлекают людей на улице
Александр Погожев ИА REGNUM
Площадь Ленина, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Дом книги, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Карусель в Центральном парке, г. Ставрополь