На Ставрополье прошли первые концерты с участием творческих коллективов домов народного творчества и культуры. Выступления приурочили к Рождеству Христову и провели на разных площадках города. Мероприятия прошли без происшествий с соблюдением антиковидных мер.

Александр Погожев ИА REGNUM Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте

Александр Погожев ИА REGNUM Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте

Александр Погожев ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Зрители на праздничном рождественском концерте

В этом году аномально тёплая погода достигает пятнадцати градусов тепла и радует ставропольцев. С самого утра горожане в ожидании праздничных мероприятий вышли на прогулку.

Александр Погожев ИА REGNUM Скоморох развлекает зрителей

Александр Погожев ИА REGNUM Рождественский концерт в Центральном парке Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Участник рождественского концерта

Александр Погожев ИА REGNUM Творческий коллектив перед выступлением на праздничном концерте

Православные христиане перед народными гуляниями посетили службу в храмах и поприсутствовали на богослужениях.

Александр Погожев ИА REGNUM Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе в отражении ёлочной игрушки

Александр Погожев ИА REGNUM Библейский сюжет рождества Иисуса Христа

Александр Погожев ИА REGNUM Собор Казанской иконы Божией Матери в Ставрополе

На площадях города и в парках были организованы места для культурного досуга и аттракционы, а детей развлекали аниматоры и скоморохи.

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Аниматоры развлекают людей на улице

Александр Погожев ИА REGNUM Площадь Ленина, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Дом книги, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Проспект Октябрьской революции, г. Ставрополь