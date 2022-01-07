Сегодня отмечается один из самых главных православных праздников — Рождество Христово. В ночь с 6 на 7 января в храмах прошли праздничные рождественские службы и крестные ходы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Спаса Нерукотворного Образа. Спасо-Андроников монастырь. Рождество Христово в Москве

По традиции храмы в честь праздника украшены белыми цветами, символом чистоты действий и помыслов, и зелеными еловыми ветками, символизирующими вечную жизнь. В большинстве храмов стоят ёлки, украшенные новогодними и рождественскими игрушками.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Рождества Богородицы на Стрелке. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Рождества Богородицы на Стрелке. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Сергия Радонежского в Рогожской слободе. Рождество Христово в Москве

Во многих храмах Москвы можно полюбоваться рождественскими вертепами. Некоторые стоят на улице, а какие-то внутри храмов. Фотокорреспондент ИА REGNUM отправился в московские храмы, чтобы найти самые красивые и интересные символы Рождества.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь иконы Божией Матери Утоли моя печали в Марьино. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Татианы Великомученицы в Люблино. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Татианы Великомученицы в Люблино. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Спаса Нерукотворного Образа. Спасо-Андроников монастырь. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Алексия Митрополита, что за Яузой. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Алексия Митрополита, что за Яузой. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп на улице. Храм святителя Мартина Исповедника в новой Алексеевской слободе. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Храм святителя Мартина Исповедника в новой Алексеевской слободе. Рождество Христово в Москве

Рождественский вертеп — это воспроизведение сцены Рождества Христова куклами, картинами. Вертепы распространены не только в России, но в Европе в католических храмах. Вертепы в России были распространены в XVIII—XIX веках. После революции они были запрещены. Сейчас эта традиция возрождается.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп Храм Святой Троицы Живоначальной в Хохлах. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Церковь Владимира Равноапостольного в Старых Садех. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтеченском монастыре. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Высоко-Петровский ставропигиальный мужской монастырь. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вертеп. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Рождество Христово в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа набора для вертепа из воска. Храм Преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Рождество Христово в Москве