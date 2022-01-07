Главное рождественское богослужение в Екатеринбурге — фоторепортаж
7 января 2022
В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось праздничное Рождественское богослужение. Рождественскую службу возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рожденственский вертеп
Алексей Колчин ИА REGNUM
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Алексей Колчин ИА REGNUM
Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе