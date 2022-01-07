В Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге состоялось праздничное Рождественское богослужение. Рождественскую службу возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свято-Троицкий кафедральный собор в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Рожденственский вертеп

Алексей Колчин ИА REGNUM Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Прихожане в Свято-Троицком кафедральном соборе

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга

Алексей Колчин ИА REGNUM Рождественская Литургия в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга