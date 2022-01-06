Метель и гололёд: Москва под властью циклона — фоторепортаж
6 января 2022
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Европейская часть России попала под мощный атлантический циклон. В Москву циклон принёс сильный снегопад и метель.
Василий Иванов ИА REGNUM
Москву накрыл снегопад
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
В Москву пришел новый циклон
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
В среду, 5 января, в столице выпало 15% от месячной нормы осадков. Под влиянием скандинавского циклона «Аннет» скорость ветра усилилась до 15 м/с, на дорогах проблемы с видимостью и гололед.
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Циклон «Аннет» в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздничный снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Новый циклон пришел в Москву
Василий Иванов ИА REGNUM
Предрождественский снегопад в Москве
По сообщению центра «Фобос», 6 января в Москве станет самым тёплым с начала года: на термометрах около 0°. Осадков станет заметно меньше по сравнению со вчерашним днём, но полностью они не прекратятся. Сумма за сутки может составить порядка 5 мм, выпадать всё будет в виде мокрого снега, преимущественно в первой половине дня. Тёплая погода продлится недолго: уже в пятницу — 4°, а в выходные — −7…−9°.
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Снегопад в Москве