Европейская часть России попала под мощный атлантический циклон. В Москву циклон принёс сильный снегопад и метель.

Василий Иванов ИА REGNUM Москву накрыл снегопад

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM В Москву пришел новый циклон

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

В среду, 5 января, в столице выпало 15% от месячной нормы осадков. Под влиянием скандинавского циклона «Аннет» скорость ветра усилилась до 15 м/с, на дорогах проблемы с видимостью и гололед.

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Циклон «Аннет» в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Праздничный снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Новый циклон пришел в Москву

Василий Иванов ИА REGNUM Предрождественский снегопад в Москве

По сообщению центра «Фобос», 6 января в Москве станет самым тёплым с начала года: на термометрах около 0°. Осадков станет заметно меньше по сравнению со вчерашним днём, но полностью они не прекратятся. Сумма за сутки может составить порядка 5 мм, выпадать всё будет в виде мокрого снега, преимущественно в первой половине дня. Тёплая погода продлится недолго: уже в пятницу — 4°, а в выходные — −7…−9°.

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Снегопад в Москве