В Москве проходит первое международное биеннале «Искусство будущего»
В Мультимедиа Арт Музее проходит первое международное биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На семи этажах музея представлены работы современных художников, выполненные с использованием новейших технологий, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.
Всего представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, таких как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие.
Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и другие.
Художники предлагают поразмышлять об измерениях, которые происходят под влиянием технического прогресса в обществе и в жизни отдельного человека. Многие работы биеннале созданы в коллаборации с учеными и специалистами по новым технологиям. Иммерсивность произведений делает зрителя соучастником происходящего процесса.
В рамках биеннале запущена цифровая платформа artforthefuture. art, на которой представлено российское и зарубежное цифровое искусство.
В параллельную программу биеннале вошли проекты, которые представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка. В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture» пройдет одноименный международный симпозиум.
Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.