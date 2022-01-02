В Мультимедиа Арт Музее проходит первое международное биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На семи этажах музея представлены работы современных художников, выполненные с использованием новейших технологий, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.

Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Холл Мультимедиа Арт Музея
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Всего представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, таких как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM
Донасьен Обер. Кибернетика, биосфера и город
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Морозов. adad
Василий Иванов ИА REGNUM
София Креспо. Нейронный зоопарк
Василий Иванов ИА REGNUM
В нейронном зоопарке
Василий Иванов ИА REGNUM
Валентин Фетисов. Будь моим другом
Василий Иванов ИА REGNUM
Самозаклинатель. Наталья Алфутова и другие
Василий Иванов ИА REGNUM
Работа «Читатель» художника Stanza
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Кавка. Работа над железом

Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Лу Ян. Великое приключение материального мира
Василий Иванов ИА REGNUM
Лу Ян. Великое приключение материального мира
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри
Василий Иванов ИА REGNUM
Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри
Василий Иванов ИА REGNUM
Анастасия Королева. Метаморф

Художники предлагают поразмышлять об измерениях, которые происходят под влиянием технического прогресса в обществе и в жизни отдельного человека. Многие работы биеннале созданы в коллаборации с учеными и специалистами по новым технологиям. Иммерсивность произведений делает зрителя соучастником происходящего процесса.

Василий Иванов ИА REGNUM
Анна Толкачева. Новый Завет Новый интерфейс
Василий Иванов ИА REGNUM
TeamLab. Жизнь и увядание в текущий момент вечности II
Василий Иванов ИА REGNUM
Екатерина Балабан. Полигон
Василий Иванов ИА REGNUM
Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель
Василий Иванов ИА REGNUM
Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель
Василий Иванов ИА REGNUM
Gray Cake. Сны машины
Василий Иванов ИА REGNUM
Fulu Miziki. Tikanga
Василий Иванов ИА REGNUM
Михаил Максимов. Знак толпы 1.2

В рамках биеннале запущена цифровая платформа artforthefuture. art, на которой представлено российское и зарубежное цифровое искусство.

Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Павел Пепперштейн. Победа над будущим
Василий Иванов ИА REGNUM
Ростан Тавасиев. Планетарные туманности
Василий Иванов ИА REGNUM
AES+F. Турандот 2070
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

В параллельную программу биеннале вошли проекты, которые представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка. В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture» пройдет одноименный международный симпозиум.

Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»
Василий Иванов ИА REGNUM
Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.