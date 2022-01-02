В Мультимедиа Арт Музее проходит первое международное биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На семи этажах музея представлены работы современных художников, выполненные с использованием новейших технологий, таких как нейросети, робототехника, 3D-анимация, виртуальная и дополненная реальность.

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Холл Мультимедиа Арт Музея

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Всего представлено 60 проектов, 23 из которых — проекты иностранных участников, таких как израильская художница Михаль Ровнер, международная арт-группа teamLab, британские художники Stanza, Энтони Гормли, Филип Колберт, Эд Форниелес и Random International, исландский художник Олафур Элиассон и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM Донасьен Обер. Кибернетика, биосфера и город

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Морозов. adad

Василий Иванов ИА REGNUM София Креспо. Нейронный зоопарк

Василий Иванов ИА REGNUM В нейронном зоопарке

Василий Иванов ИА REGNUM Валентин Фетисов. Будь моим другом

Василий Иванов ИА REGNUM Самозаклинатель. Наталья Алфутова и другие

Василий Иванов ИА REGNUM Работа «Читатель» художника Stanza

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Кавка. Работа над железом

Среди российских художников — 16 выпускников Школы фотографии и мультимедиа им. А. Родченко, получивших российское и международное признание: Михаил Максимов, Анна Ротаенко, Наталья Алфутова, Валентин Фетисов и другие.

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Лу Ян. Великое приключение материального мира

Василий Иванов ИА REGNUM Лу Ян. Великое приключение материального мира

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри

Василий Иванов ИА REGNUM Паруйр Давтян. Грибной фонтан и Небесная чаша Петри

Василий Иванов ИА REGNUM Анастасия Королева. Метаморф

Художники предлагают поразмышлять об измерениях, которые происходят под влиянием технического прогресса в обществе и в жизни отдельного человека. Многие работы биеннале созданы в коллаборации с учеными и специалистами по новым технологиям. Иммерсивность произведений делает зрителя соучастником происходящего процесса.

Василий Иванов ИА REGNUM Анна Толкачева. Новый Завет Новый интерфейс

Василий Иванов ИА REGNUM TeamLab. Жизнь и увядание в текущий момент вечности II

Василий Иванов ИА REGNUM Екатерина Балабан. Полигон

Василий Иванов ИА REGNUM Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель

Василий Иванов ИА REGNUM Аристарх Чернышев. Сверхпотребитель

Василий Иванов ИА REGNUM Gray Cake. Сны машины

Василий Иванов ИА REGNUM Fulu Miziki. Tikanga

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Максимов. Знак толпы 1.2

В рамках биеннале запущена цифровая платформа artforthefuture. art, на которой представлено российское и зарубежное цифровое искусство.

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Павел Пепперштейн. Победа над будущим

Василий Иванов ИА REGNUM Ростан Тавасиев. Планетарные туманности

Василий Иванов ИА REGNUM AES+F. Турандот 2070

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

В параллельную программу биеннале вошли проекты, которые представлены в «Лаборатории Принятия Будущего» (ВДНХ, павильон № 2) и на выставке «Код искусства» в галерее ГРАУНД Солянка. В марте 2022 года в рамках биеннале «Искусство будущего/Artforthefuture» пройдет одноименный международный симпозиум.

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Василий Иванов ИА REGNUM Первая международная биеннале «Искусство Будущего»

Выставка продлится до 3 апреля 2022 года.