«В этом году я обещаю...» — фоторепортаж
2 января 2022
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Во многих городах России прошёл праздничный забег. Участники забега пробежали символическую дистанцию в 2022 метра, чтобы исполнилась их заветная мечта или обещание.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники «Забега обещаний 2022»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Регистрация участников забега
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Регистрация участников
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разминка перед стартом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Разминка перед забегом
«Забег обещаний» проходит традиционно 1 января, и в нём принимают участие тысячи россиян. Перед стартом они записали на своём номере личные обещания, которые хотели бы исполнить в Новом году.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники «Забега обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Перед стартом
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники забега
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
Денис Абрамов ИА REGNUM
Обещания 2022 года
В марафоне, состоявшемся в городе-курорте Кисловодске, приняли участие около ста любителей здорового образа жизни. Люди пообещали: «любить и заботиться о себе», «уделять время отдыху и спорту», «хорошо учиться», «делать всё вовремя» и многое другое.
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022»
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Финиш
Денис Абрамов ИА REGNUM
«Забег обещаний 2022» в Кисловодске
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участница «Забега обещаний»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Участники забега