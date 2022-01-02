Во многих городах России прошёл праздничный забег. Участники забега пробежали символическую дистанцию в 2022 метра, чтобы исполнилась их заветная мечта или обещание.

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники «Забега обещаний 2022»

Денис Абрамов ИА REGNUM Регистрация участников забега

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Регистрация участников

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Разминка перед стартом

Денис Абрамов ИА REGNUM Разминка перед забегом

«Забег обещаний» проходит традиционно 1 января, и в нём принимают участие тысячи россиян. Перед стартом они записали на своём номере личные обещания, которые хотели бы исполнить в Новом году.

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники «Забега обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Перед стартом

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Участники забега

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

Денис Абрамов ИА REGNUM Обещания 2022 года

В марафоне, состоявшемся в городе-курорте Кисловодске, приняли участие около ста любителей здорового образа жизни. Люди пообещали: «любить и заботиться о себе», «уделять время отдыху и спорту», «хорошо учиться», «делать всё вовремя» и многое другое.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022»

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Финиш

Денис Абрамов ИА REGNUM «Забег обещаний 2022» в Кисловодске

Денис Абрамов ИА REGNUM Участница «Забега обещаний»