Жители России отметили наступление Нового года 2022 года. Первыми его встретили жители Дальнего Востока, а последними — жители Калининградской области.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодняя Ялта

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодняя Ялта

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничные гуляния в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничные гулянья в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Александр Полегенько ИА REGNUM Праздничная ярмарка

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодняя Ялта

Жители и гости крымской Ялты вместе со всей огромной страной встретили Новый 2022 год. Совсем не зимняя и не новогодняя погода — на курорте почти +10 градусов — с лихвой компенсировалась праздничным новогодним настроением: гуляния в центре города продолжались почти всю ночь.

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча Нового 2022 года в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Поздравление президента с Новым годом

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча Нового 2022 года в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Поздравление президента с Новым годом

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча Нового 2022 года в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Крымчане загадывают желание под бой курантов

На набережной им. Ленина в Ялте собрались сотни людей. Для них была организована трансляция поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты с Новым годом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний фейерверк

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча Нового 2022 года в Ялте

Александр Полегенько ИА REGNUM Встреча Нового 2022 года в Ялте

Бой курантов завершился красочным салютом.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний фейерверк

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний фейерверк

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний фейерверк

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний фейерверк