Как в Крыму встретили Новый 2022 год — фоторепортаж
1 января 2022
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Жители России отметили наступление Нового года 2022 года. Первыми его встретили жители Дальнего Востока, а последними — жители Калининградской области.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодняя Ялта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодняя Ялта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничные гуляния в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничные гулянья в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Праздничная ярмарка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодняя Ялта
Жители и гости крымской Ялты вместе со всей огромной страной встретили Новый 2022 год. Совсем не зимняя и не новогодняя погода — на курорте почти +10 градусов — с лихвой компенсировалась праздничным новогодним настроением: гуляния в центре города продолжались почти всю ночь.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Поздравление президента с Новым годом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Поздравление президента с Новым годом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Крымчане загадывают желание под бой курантов
На набережной им. Ленина в Ялте собрались сотни людей. Для них была организована трансляция поздравления президента Российской Федерации В.В. Путина и руководства города Ялты с Новым годом.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Александр Полегенько ИА REGNUM
Встреча Нового 2022 года в Ялте
Бой курантов завершился красочным салютом.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний фейерверк