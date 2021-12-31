Ставрополье утопает в теплых лучах солнца. Буквально неделю назад ставропольчане лепили снеговиков, коммунальщики не справлялись со снежной стихией, а на дорогах из-за гололеда возникали аварии. Но в канун Нового года температура стала резко подниматься и составила в среднем десять градусов тепла.
Александр Погожев ИА REGNUM
Ставрополь в канун Нового года
Александр Погожев ИА REGNUM
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Александр Погожев ИА REGNUM
Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года
Александр Погожев ИА REGNUM
Ставрополь в канун Нового года
Местные жители уже привыкли к подобным причудам южного городка и наслаждаются последними теплыми деньками уходящего года. На улицах продают новогодние ёлки, горожане во дворах украшают елочки мишурой.
Александр Погожев ИА REGNUM
Водитель троллейбуса в костюме Деда Мороза
Александр Погожев ИА REGNUM
Праздничный новогодний троллейбус в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Не все люди могут посетить праздничные мероприятия, многие работают на заводах или вынуждены заниматься насущными делами. Одним из оригинальных поздравлений для этих людей стало появление новогоднего троллейбуса в городе. Все, кому было по пути троллейбусного маршрута №9, могли оказаться в новогодней сказке и загадать желание у новогодней елки. Пассажиры троллейбуса фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили от них поздравление.
Александр Погожев ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодняя ёлка в троллейбусе в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Пассажиры в праздничном новогоднем троллейбусе в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами
Александр Погожев ИА REGNUM
Артист в празднчном троллейбусе
Александр Погожев ИА REGNUM
Пассажиры смотрят праздничное шоу в троллейбусе в Ставрополе
Помимо Деда Мороза и Снегурочки в троллейбусе ехали музыканты и диджей, который подбирал праздничные композиции, чтобы вместе с ведущим поднимать настроение пассажирам.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дед Мороз с подарками
Денис Абрамов ИА REGNUM
Праздничный трамвай в Пятигорске
Для жителей города-курорта Пятигорска также устроили новогодний сюрприз.
В праздничные дни по улицам курсирует трамвай, украшенный разноцветными гирляндами. 31 декабря проезд в «Новогоднем трамвае» был абсолютно бесплатным. Дед Мороз и Снегурочка раздавали пассажирам сладкие подарки.
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом