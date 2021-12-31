Ставрополье утопает в теплых лучах солнца. Буквально неделю назад ставропольчане лепили снеговиков, коммунальщики не справлялись со снежной стихией, а на дорогах из-за гололеда возникали аварии. Но в канун Нового года температура стала резко подниматься и составила в среднем десять градусов тепла.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставрополь в канун Нового года

Александр Погожев ИА REGNUM Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года

Александр Погожев ИА REGNUM Промышленный район города Ставрополя в канун Нового года

Александр Погожев ИА REGNUM Ставрополь в канун Нового года

Местные жители уже привыкли к подобным причудам южного городка и наслаждаются последними теплыми деньками уходящего года. На улицах продают новогодние ёлки, горожане во дворах украшают елочки мишурой.

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель троллейбуса в костюме Деда Мороза

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничный новогодний троллейбус в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами

Не все люди могут посетить праздничные мероприятия, многие работают на заводах или вынуждены заниматься насущными делами. Одним из оригинальных поздравлений для этих людей стало появление новогоднего троллейбуса в городе. Все, кому было по пути троллейбусного маршрута №9, могли оказаться в новогодней сказке и загадать желание у новогодней елки. Пассажиры троллейбуса фотографировались с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили от них поздравление.

Александр Погожев ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров новогоднего троллейбуса с наступающим Новым годом

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодняя ёлка в троллейбусе в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Пассажиры в праздничном новогоднем троллейбусе в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Артисты выступают в праздничном троллейбусе перед пассажирами

Александр Погожев ИА REGNUM Артист в празднчном троллейбусе

Александр Погожев ИА REGNUM Пассажиры смотрят праздничное шоу в троллейбусе в Ставрополе

Помимо Деда Мороза и Снегурочки в троллейбусе ехали музыканты и диджей, который подбирал праздничные композиции, чтобы вместе с ведущим поднимать настроение пассажирам.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз с подарками

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничный трамвай в Пятигорске

Для жителей города-курорта Пятигорска также устроили новогодний сюрприз.

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничный трамвай в Пятигорске

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка на улицах Пятигорска

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничное настроение у пассажиров

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3467460" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В праздничные дни по улицам курсирует трамвай, украшенный разноцветными гирляндами. 31 декабря проезд в «Новогоднем трамвае» был абсолютно бесплатным. Дед Мороз и Снегурочка раздавали пассажирам сладкие подарки.

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка поздравляют пассажиров с Новым годом

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз дарит пассажирам сладкие подарки

Денис Абрамов ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка

Денис Абрамов ИА REGNUM Праздничный трамвай в Пятигорске