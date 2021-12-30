По результатам последних опросов, большинство россиян планируют провести новогодние праздники дома. Среди тех, кто выбрал всё же отправиться в путешествие, традиционно популярны внутренние направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

В Москве для жителей города и гостей подготовлено множество интересных развлечений. Можно отправиться на один из катков, посетить площадки фестиваля «Путешествие в Рождество», сходить в театр, на выставку или в музей. Выбор большой. Главное, не забывать соблюдать все нормы безопасности. А можно выбрать активный отдых на свежем воздухе и посетить один из столичных парков.

Кузьминский лесопарк — одно из красивейших мест в Москве. Парк площадью 1189 га расположен на юго-востоке Москвы, часть парка находится в Московской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри парка есть закрытые территории. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конный двор. Зима. Кузьминский парк. Москва

Самая значительная часть лесопарка — природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» с территорией бывшей усадьбы Голицыных «Кузьминки». Сама усадьба, к сожалению, не сохранилась — вместо неё в 30-х годах XX века было построено новое здание. А вот бывшие хозяйственные постройки усадьбы можно встретить в самых разных уголках парка.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Конный двор. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Въездные ворота. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Западные ворота. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Львиная пристань. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гостевой флигель на плотине. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Плотина. Рыбаки. Зима. Кузьминский парк. Москва

На территории усадеб, расположенных вдоль реки Чурилихи выкапывались пруды, которые сохранились и до наших дней. Система Кузьминских прудов и их окружение признаны историческим памятником ЮНЕСКО.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Чурилиха. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Река Чурилиха. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кормление птиц. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Кормление птиц. Зима. Кузьминский парк. Москва

Через парк проходит множество прогулочных дорожек. Есть и старая дорога, вымощенная булыжником, но, к сожалению, под снегом вы её не увидите.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дятел. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

Для любителей лыж по всему парку проложены лыжни. На спусках к пруду организованы тюбинговые горки. Там же находится пункт проката тюбингов (стоимость 300 руб. в час).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Шибаевский пруд. Тюбинговая горка. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва

На территории парка и зданий усадьбы работает несколько музеев, среди них музей Паустовского и музей экипажей и автомобилей. С 2005 года в Кузьминском парке находится московская резиденция Деда Мороза, которая работает круглогодично. А вот чтобы попасть в гости к Деду Морозу на новогодних каникулах, рекомендуется приобретать билет заранее. Цена билета будет зависеть от выбранной программы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Балерина внутри шара. Зима. Кузьминский парк. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зима. Кузьминский парк. Москва