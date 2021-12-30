Ставшая уже традиционной акция «Нарядим секвойядендрон вместе» прошла у входа в Никитский сад Ялты.

Пятый год подряд жители наряжают самое знаменитое новогоднее дерево Крыма — 44-летний секвойядендрон.

Александр Полегенько ИА REGNUM Игрушки для ёлки

Александр Полегенько ИА REGNUM Игрушки для ёлки

Александр Полегенько ИА REGNUM Игрушки для ёлки

Игрушки для акции сделали юные жители Большой Ялты. Организаторы акции, департамент образования молодёжной политики Ялты и Никитский ботанический сад — Национальный научный центр РАН традиционно приглашают к участию в акции всех желающих.

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Всего было сделано более 400 украшений из самых разных материалов и самых разных размеров. Отметим, что авторы лучших украшений получат в подарок бесплатный пропуск в один из трёх парков Никитского сада.

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

Александр Полегенько ИА REGNUM Акция «Нарядим секвойядендрон вместе»

В этот же день в праздничные костюмчики сотрудники кактусовой оранжереи сада приодели своих любимчиков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея готова к Новому году

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея готова к Новому году

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея готова к Новому году

Александр Полегенько ИА REGNUM Кактусовая оранжерея готова к Новому году