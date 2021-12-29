Севастополь новогодний: фоторепортаж
29 декабря 2021
/
Время чтения 1 мин
Севастополь готовится к встрече нового, 2022 года.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний Севастополь
Несмотря на совсем не новогоднюю погоду — в городе-герое сейчас +7, а в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются ещё и дожди — Севастополь постепенно погружается в праздничное настроение. Улицы украсили праздничной подсветкой, особенно ярко сияет набережная города.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Новогодний Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского
На улицах развёрнута праздничная новогодняя торговля. Жители и гости города с удовольствием фотографируются на фоне новогодних арт-объектов.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Площадь Нахимова. Севастополь