Севастополь готовится к встрече нового, 2022 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний Севастополь

Несмотря на совсем не новогоднюю погоду — в городе-герое сейчас +7, а в ночь с 31 декабря на 1 января прогнозируются ещё и дожди — Севастополь постепенно погружается в праздничное настроение. Улицы украсили праздничной подсветкой, особенно ярко сияет набережная города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Новогодний Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастопольский академический русский драматический театр имени А. В. Луначарского

На улицах развёрнута праздничная новогодняя торговля. Жители и гости города с удовольствием фотографируются на фоне новогодних арт-объектов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь