Ежегодно в преддверии Нового года улицы Москвы украшают праздничными освещением и гирляндами. Этот год не стал исключением, в столице установили более четырех тысяч световых конструкций.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Государственная дума. Новогодняя вечерняя Москва
Традиционно праздничные конструкции используются повторно из года в год, вносятся незначительные изменения в соответствии с датой и символикой праздника. Центр города украшен световыми арками и тоннелями, навесами из гирлянд, огромными ёлочными шарами.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Большой театр. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Театральная площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Более 1 тыс. новогодних елей установили на улицах и в парках по всему городу.
Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями.
Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Детский мир. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Витрина кондитерской. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новая площадь. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Витрина магазина. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва
Как сообщает департамент городского хозяйства Москвы, для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новинский бульвар. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Площадь Киевского вокзала. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Москва-река. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Уборочные машины. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пробки. Новогодняя вечерняя Москва
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Новогодняя вечерняя Москва
Напомним, в этом году на улицы города вернулся фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 9 января.