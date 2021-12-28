Ежегодно в преддверии Нового года улицы Москвы украшают праздничными освещением и гирляндами. Этот год не стал исключением, в столице установили более четырех тысяч световых конструкций.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Манежная площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Государственная дума. Новогодняя вечерняя Москва

Традиционно праздничные конструкции используются повторно из года в год, вносятся незначительные изменения в соответствии с датой и символикой праздника. Центр города украшен световыми арками и тоннелями, навесами из гирлянд, огромными ёлочными шарами.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Большой театр. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Театральная площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Более 1 тыс. новогодних елей установили на улицах и в парках по всему городу.

Новогодние деревья высотой от 6 до 25 метров декорированы разноцветными шарами, звездами, светящимися гирляндами и другими украшениями.

Самые большие ели высотой около 25 метров установили на Лубянской и Славянской площадях, Поклонной горе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Лубянская площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детский мир. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Витрина кондитерской. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Кузнецкий Мост. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новая площадь. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Петровский пассаж. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ГУМ. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Витрина магазина. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Елки в ГУМе. Новогодняя вечерняя Москва

Как сообщает департамент городского хозяйства Москвы, для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и работают в любых погодных условиях.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Новый Арбат. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новинский бульвар. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Площадь Киевского вокзала. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Уборочные машины. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пробки. Новогодняя вечерняя Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Новогодняя вечерняя Москва

Напомним, в этом году на улицы города вернулся фестиваль «Путешествие в Рождество», который продлится до 9 января.