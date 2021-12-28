В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» открылся новогодний проект «Новая красивая выставка». Современные художники исследуют феномен праздника и веселья — ожидание чуда и ощущение сказки, а также тему «длинного ударного отдыха».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Организаторы в экспозиции выставки выстроили диалог между найденными «артефактами» и работами художников. Здесь разместились работы, посвященные звездам эстрады: Алле Пугачевой, Филиппу Киркорову и Наталье Королевой — все эти персонажи присутствуют в контексте Нового года на программе «Голубой огонек». Также затронута тема новогоднего застолья. Чудо и сказки отсылают зрителя к воспоминанию праздника из детства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка» и Юлия Картошкина у своих работ

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

В проекте принимают участие Игорь Шелковский, Григорий Орехов, группа ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Weld Queen, Вова Перкин, Валентин Коржов, Марине Енгибарян, Евфросина, Венера Казарова, Мария Сафронова, Егор Плотников, Анна Красная, Саша Фролова, Гоша Острецов, Андрей Новиков, Роман Ермаков, Ирина Тотибадзе, Кирилл Кипятков, Алес Кочевник, Варя Щука, Сергей Карев и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Открытие проекта «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Иван Демидов

В выставочном проекте участвуют около 50 художников. «Новая красивая выставка» продлится до 15 марта 2022 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Проект «Новая красивая выставка»