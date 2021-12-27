В Подземном музее парка «Зарядье» открылась выставка SOVRISK#напотоке. Экспозиция посвящена теме Рождества. Работы художников участники проекта «После иконы» представляют живопись, объекты и NFT-арт в камерном пространстве музея. «После иконы» — открытый художественный проект, посвященный поиску нового художественного языка и новой выразительности в современном христианском искусстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Сергей Некрасов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Сергей Некрасов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Кэти Меладзе. Логос. Первый день творения

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Софья Игошина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Софья Игошина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор проекта Антон Беликов

«На иконах в церкви мы часто видим ребенка на руках у Богоматери — этот момент важен. Ведь мы сталкиваемся с христианством в виде Бога-ребенка. Поэтому христианство не ветхая религия, это в прямом смысле слова Новый Завет. В рамках такого подхода рождественская тема очень важна: это постоянное рождение нового, каждый день, каждый момент будто создается с самого начала. Большинство людей как раз замечают это в Рождество. И проект «После иконы» как раз про созидание чего-то нового», — отмечает куратор выставки Антон Беликов, кандидат философских наук.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Кирилл Ведерников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Кирилл Ведерников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Кирилл Ведерников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Кирилл Ведерников

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». Николай Рыдин

Цикл SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка «Зарядье» на протяжении 2021 года представлял произведения актуальных российских художников, как мировых звезд, так и молодых авторов. Важными особенностями проекта стали премьерные показы работ и постоянная демонстрация офлайн произведений NFT-арта вместе с более традиционными работами современных художников, а также возможность для посетителей участвовать в формировании будущих экспозиций, голосуя за одну из представленных работ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы». #напотоке

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Арт-проект «После иконы»

Рождественская выставка проекта «После иконы» — это десятая выставка проекта SOVRISK #напотоке. Она проходит в Москве в Подземном музее в парке «Зарядье» до 23 января.