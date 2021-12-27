В Екатеринбурге Театр кукол снова открыли после ремонта. Торжественная церемония состоялась 27 декабря.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукольный театр в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукольный театр в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукольный театр в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Кукольный театр в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия кукольного театра после реконструкции

Капремонт длился два года и обошёлся в 380 млн рублей. Рабочие обновили фасад здания и интерьеры, в том числе оборудование.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гардероб

Алексей Колчин ИА REGNUM Фойе

Алексей Колчин ИА REGNUM Вешалки в гардеробе

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Церемония открытия кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции

Отметим, Театр кукол действует в городе с 1932 года. А нынешнее здание было построено в 1964 году. Прежнюю реконструкцию провели в 1996—1998 годах.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрительный зал кукольного театра после реконструкции

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрительный зал

Алексей Колчин ИА REGNUM Зрительный зал

Алексей Колчин ИА REGNUM Сцена

Алексей Колчин ИА REGNUM Представление в обновлённом кукольном театре

Алексей Колчин ИА REGNUM Представление в обновлённом кукольном театре

Алексей Колчин ИА REGNUM Представление в обновлённом кукольном театре

Алексей Колчин ИА REGNUM Представление в обновлённом кукольном театре