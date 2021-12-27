Екатеринбургский Театр кукол открыли после ремонта — фоторепортаж
27 декабря 2021
В Екатеринбурге Театр кукол снова открыли после ремонта. Торжественная церемония состоялась 27 декабря.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Капремонт длился два года и обошёлся в 380 млн рублей. Рабочие обновили фасад здания и интерьеры, в том числе оборудование.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Гардероб
Алексей Колчин ИА REGNUM
Фойе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вешалки в гардеробе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Отметим, Театр кукол действует в городе с 1932 года. А нынешнее здание было построено в 1964 году. Прежнюю реконструкцию провели в 1996—1998 годах.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрительный зал кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрительный зал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Зрительный зал
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сцена
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре