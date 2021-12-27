27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день 31 год назад был образован Российский корпус спасателей.

Спасатели даже в самых сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, попавшим в беду. На самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрусе — обеспечивает безопасность высокогорный поисково-спасательный отряд. О работе уникального отряда — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Денис Абрамов ИА REGNUM Узел связи

Денис Абрамов ИА REGNUM Дежурная смена

Денис Абрамов ИА REGNUM Склад снаряжения

Денис Абрамов ИА REGNUM Склад снаряжения

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Спецтехника

Денис Абрамов ИА REGNUM Транспорт спасателей

Денис Абрамов ИА REGNUM База спасателей в посёлке Терскол

В преддверии новогодних праздников на российских горнолыжных курортах — аншлаг. Гостиницы на Эльбрусе уже давно забронированы, люди катаются, веселятся и отдыхают, а значит, растёт нагрузка на службу спасения.

Денис Абрамов ИА REGNUM Выезд на поляну Азау

Денис Абрамов ИА REGNUM Спасатель едет на поиски пропавшего человека

Денис Абрамов ИА REGNUM У спасателей на Эльбрусе есть специальное снаряжение

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд расположен в посёлке Терскол, почти у самого подножия горы. Именно с этой базы начинается любое восхождение, здесь спасатели регистрируют туристов и проводят с ними инструктаж.

Денис Абрамов ИА REGNUM Спасатели поднимаются на вершину по канатной дороге

Отряд насчитывает 90 человек, многие из них аттестованы как «Спасатель международного класса» и награждены правительственными наградами.

Денис Абрамов ИА REGNUM Поиск пострадавшего на Эльбрусе

Поисково спасательные работы приходиться проводить в особо сложных условиях высокогорья на высоте более 3000 метров над уровнем моря, температурой воздуха до —45 С, с порывами ветра до 50 м/с и зачастую при нулевой видимости.

Денис Абрамов ИА REGNUM Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Условный пострадавший на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Эвакуация пострадавшего

Денис Абрамов ИА REGNUM Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе

В 2021 году было зарегистрировано 2506 групп восходящих на Эльбрус. С начала года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России провели 167 поисково-спасательных операции, спасли 169 человечек. Несмотря на усилия спасателей, 26 человек погибло и 6 туристов пропали без вести.

Денис Абрамов ИА REGNUM Поисковая операция на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM На Эльбрусе множество лавиноопасных участков

Денис Абрамов ИА REGNUM Патрулирование

Денис Абрамов ИА REGNUM Туристы на Эльбрусе

Анализ поисково-спасательных работ указывает на переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением, а также внезапное ухудшение погодно-климатических условий на маршруте.