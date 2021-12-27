27 декабря российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно — именно в этот день 31 год назад был образован Российский корпус спасателей.

Спасатели даже в самых сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, попавшим в беду. На самой высокой горной вершине России и Европы — Эльбрусе — обеспечивает безопасность высокогорный поисково-спасательный отряд. О работе уникального отряда — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Узел связи
Денис Абрамов ИА REGNUM
Дежурная смена
Денис Абрамов ИА REGNUM
Склад снаряжения
Денис Абрамов ИА REGNUM
Склад снаряжения
Денис Абрамов ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Музей поисково-спасательного отряда на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Спецтехника
Денис Абрамов ИА REGNUM
Транспорт спасателей
Денис Абрамов ИА REGNUM
База спасателей в посёлке Терскол

В преддверии новогодних праздников на российских горнолыжных курортах — аншлаг. Гостиницы на Эльбрусе уже давно забронированы, люди катаются, веселятся и отдыхают, а значит, растёт нагрузка на службу спасения.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Выезд на поляну Азау
Денис Абрамов ИА REGNUM
Спасатель едет на поиски пропавшего человека
Денис Абрамов ИА REGNUM
У спасателей на Эльбрусе есть специальное снаряжение

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд расположен в посёлке Терскол, почти у самого подножия горы. Именно с этой базы начинается любое восхождение, здесь спасатели регистрируют туристов и проводят с ними инструктаж.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Спасатели поднимаются на вершину по канатной дороге

Отряд насчитывает 90 человек, многие из них аттестованы как «Спасатель международного класса» и награждены правительственными наградами.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Поиск пострадавшего на Эльбрусе

Поисково спасательные работы приходиться проводить в особо сложных условиях высокогорья на высоте более 3000 метров над уровнем моря, температурой воздуха до —45 С, с порывами ветра до 50 м/с и зачастую при нулевой видимости.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Условный пострадавший на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Эвакуация пострадавшего
Денис Абрамов ИА REGNUM
Поиск и спасение условного пострадавшего на Эльбрусе

В 2021 году было зарегистрировано 2506 групп восходящих на Эльбрус. С начала года спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России провели 167 поисково-спасательных операции, спасли 169 человечек. Несмотря на усилия спасателей, 26 человек погибло и 6 туристов пропали без вести.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Поисковая операция на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
На Эльбрусе множество лавиноопасных участков
Денис Абрамов ИА REGNUM
Патрулирование
Денис Абрамов ИА REGNUM
Туристы на Эльбрусе

Анализ поисково-спасательных работ указывает на переоценку физических возможностей участников туристских групп, незнание особенностей маршрута, несоответствие укомплектованности снаряжением, а также внезапное ухудшение погодно-климатических условий на маршруте.