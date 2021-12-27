В канун Нового года «Северокавказская федерация боевого самбо и рукопашного боя» провела дружеский турнир среди бойцов клуба. Старт мероприятию дал президент федерации Игорь Рамхен в роли боевого Деда Мороза.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Игорь Рамхен в образе Деда Мороза

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Разминка

Александр Погожев ИА REGNUM Игорь Рамхен в образе Деда Мороза

Пока ребята разминались, антагонист Илья Попов в костюме черного Санты пытался помешать празднику и всячески препятствовал началу, но волшебный посох Деда Мороза вразумил черного антигероя и обратил на сторону добра.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Тренеры подготовили сюрприз для юных самбистов

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Сцена борьбы добра и зла

Праздник стартовал под флагом клуба «Спарта», и ребята погрузились сначала в командные испытания, а затем по очереди выходили один на один помериться силами и продемонстрировать навыки в борьбе.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Подготовка к конкурсу «Перетягивание каната»

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Подготовка к конкурсу «Перетягивание каната»

Александр Погожев ИА REGNUM Перетягивание каната

«Отмечая Новый год, помните, что рядом находятся наши дети. Дети видят — дети повторяют. Вот поэтому я отмечаю Новый год трезво. Ведь всё, что я хочу вдохнуть в своих детей, я буду фанатично и самозабвенно делать сам. Трезвая семья, трезвое общество, трезвая страна», — говорит Игорь Рамхен.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Игорь Рамхен в образе Деда Мороза

Игорь с единомышленниками создал федерацию в августе 2010 года. Идея пришла незадолго до выхода на пенсию, и в течение нескольких лет он шел к ее реализации. Вся жизнь Игоря связана с боевым искусством. В 1977 году спортивная карьера маленького Игоря была уже определена. Его папа — Андрей Яковлевич Рамхен — служил инструктором в спецподразделении ВМФ СССР. Папа с ранних лет привил все необходимые качества, которые являются фундаментом в становлении человека: уважение, верность, преданность делу, ответственность, внимательность, терпение и стремление постоянно развиваться.

В 1987 году Игорь приехал учиться в Ставропольский техникум, до армии тренировался у Ивана Тимофеевича Дудкина, и эти годы вспоминает с теплом и благодарностью. Навыки бойца пригодились не только во время срочной службы, но и во время службы в спецподразделениях МВД, где он находился на различных должностях рядового и начальствующего состава.

С выходом на пенсию в 2007 году Игорь задумался о дальнейшей карьере. Чаще всего люди с такими профессиональными навыками идут в телохранители, но Игорь давал Присягу и остается ей верен. Поэтому он выбрал путь наставника, а именно подготовку будущих защитников Отечества.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Удержание

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба

Сейчас в его клубе 4 зала по всему городу. Ребята разного социального положения записываются к нему на секцию. Есть трудные подростки, дети из неполных семей, и все они отлично ладят с ребятами, у которых жизнь сложилась более удачно.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Борьба

Александр Погожев ИА REGNUM Главные болельщики турнира — родители

Тренеры клуба руководствуются определенными правилами и считают, что воспитанием мальчика должен заниматься отец.

«Причем с самого рождения. Своего рождения, а не с рождения сына. Потому как воспитание в семье — это не нравоучения. Мальчик копирует образец поведения своего отца, а не его слова. У нас нет системы воспитания мужчин. Детские сады, школы, другие учебные заведения — практически везде преподают женщины. Мальчики вырастают, но не все становятся настоящими мужчинами, способными отстоять свою семью и страну», — говорит тренер Илья Попов.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодний турнир по боевому самбо. Тренер сверяет список участников из своего клуба

В клубе неоспоримо мнение, что мужчина должен быть сильным. Это значит уметь принимать решения и брать на себя ответственность за их последствия. Принимать решение и нести ответственность — две стороны одной медали. Свобода— с одной стороны. Ограничение свободы — с другой. Поэтому свобода в клубе начинается с самоограничения.

«Лучшее — маме. Потому что она девочка. Затем коту — потому, что он беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с тобой. Потому что мы мужчины», — объясняет своим сыновьям и воспитанниками Игорь.

Александр Погожев ИА REGNUM Судьи решают спорный вопрос

Ко всем детям в клубе относятся как к взрослым, но это не исключает права ребенка на ошибку. Ведь он исследует мир вокруг себя, исследует его границы.

«Нельзя наказывать мальчика за ошибки. Их нужно исправлять. Ему. Самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и помощью», — советует родителям Игорь Рамхен.

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония награждения победителей

Александр Погожев ИА REGNUM Медали

Самбо является одним из самых бюджетных видов спорта для мальчика. Вся экипировка обходится не более десяти тысяч, можно даже уложиться в шесть тысяч. Все, что нужно, — это куртка-борцовка, шорты, поножи, капа, шлем, перчатки и обувь.

Именно поэтому на ковре все выглядят равными, разница проявляется лишь в ловкости и умении применить навыки, приобретенные на тренировках. Но перед Новым годом цели выявить лучшего не было. Конечно, были и счастливые улыбки победителей, и слезы проигравших, но все дружно поддерживали друг друга, радовались и переживали вместе. А после боя и награждения юных бойцов ждал сладкий стол.

Александр Погожев ИА REGNUM Сладкий стол после награждения