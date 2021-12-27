Павелецкая площадь после реконструкции — фоторепортаж
На Павелецкой площади открылся новый подземный торгово-развлекательный комплекс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
За последние полгода Павелецкая площадь преобразилась в современное пространство нового городского типа. Одним из важных этапов этого процесса стало открытие ландшафтного парка на территории перед вокзалом этой осенью. Финальным штрихом в создании нового комплекса на Павелецкой стало открытие торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза».
ТРЦ «Павелецкая плаза» стал одним из самых ожидаемых проектов на рынке торговой недвижимости за последние несколько лет и ещё одной точкой притяжения района, помимо Павелецкой площади, реконструкция которой завершилась в сентябре этого года.
«На Павелецкой площади долгие годы находится объект незавершенного строительства. Теперь Москва избавилась от известного долгостроя: на его месте построен подземный многофункциональный торговый комплекс. На крыше на одном уровне с землей благоустроена пешеходная площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроена детская игровая площадка», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Общая площадь пятиуровневого комплекса — 73 тыс. кв. м, рассчитанная для размещения 180 магазинов и фуд-корта.