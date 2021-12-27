На Павелецкой площади открылся новый подземный торгово-развлекательный комплекс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в ТРЦ «Павелецкая Плаза»

За последние полгода Павелецкая площадь преобразилась в современное пространство нового городского типа. Одним из важных этапов этого процесса стало открытие ландшафтного парка на территории перед вокзалом этой осенью. Финальным штрихом в создании нового комплекса на Павелецкой стало открытие торгово-развлекательного центра «Павелецкая плаза».

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Новая архитектура Павелецкой площади

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Предпраздничная атмосфера на Павелецкой площади

ТРЦ «Павелецкая плаза» стал одним из самых ожидаемых проектов на рынке торговой недвижимости за последние несколько лет и ещё одной точкой притяжения района, помимо Павелецкой площади, реконструкция которой завершилась в сентябре этого года.

«На Павелецкой площади долгие годы находится объект незавершенного строительства. Теперь Москва избавилась от известного долгостроя: на его месте построен подземный многофункциональный торговый комплекс. На крыше на одном уровне с землей благоустроена пешеходная площадь со сквером, фонтаном и пешеходными дорожками, обустроена детская игровая площадка», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Василий Иванов ИА REGNUM Вход в ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Василий Иванов ИА REGNUM ТРЦ «Павелецкая Плаза»

Общая площадь пятиуровневого комплекса — 73 тыс. кв. м, рассчитанная для размещения 180 магазинов и фуд-корта.

Василий Иванов ИА REGNUM Каток на Павелецкой площади

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Павелецкая площадь