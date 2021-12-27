Тысяча Дедов Морозов устроили забег на морозе в Петербурге — фоторепортаж
По центральным улицам Санкт-Петербурга пробежали около тысячи Дедов Морозов. Забег состоялся вечером в воскресенье, 26 декабря, при 15-градусном морозе.
В Северной столице прошёл традиционный, уже пятый по счёту, забег главных поставщиков подарков в Новый год. Для участия в нем, как обычно, необходимо было иметь праздничную «униформу»: костюм Деда Мороза синего, красного или белого цвета, длинную бороду и другие сопутствующие аксессуары.
Забег уже стал доброй предновогодней традицией для петербуржцев, увлекающихся бегом. Другие же участвуют в нём для поднятия новогоднего настроения, чтобы просто получить положительные эмоции. Участникам предлагают пробежать на выбор две дистанции: 2,5 км или 5 км.
Как и прежде в забеге участвовали не только жители России, но и иностранцы. Однако их количество сократилось на фоне продолжающейся пандемии. Так вместе со всеми бежали представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии и США — в основном, студенты, которые учатся в Петербурге.
Для всех участников мероприятие было осложнено погодными условиями. Столбик термометра установился на отметке в минус 15 гр., что, с учетом влажности и ветра, ощущалось как минус 30.
Одержал победу в забеге Александр Шаров, он получил кубок от телеканала «Санкт-Петербург». Напомним, участие в забеге Дедов Морозов было платным и к тому же имело ограничения: в нем участвовали только обладатели QR-кодов.
В этот раз у забега была и благотворительная миссия. На Большой Морской улице, в зоне построения участников, установлена елка с новогодними пожеланиями и письмами Деду Морозу от подопечных благотворительного фонда «С любовью в сердце». Вышедшие на забег могли снять конверт с ёлки и исполнить желание маленьких петербуржцев.