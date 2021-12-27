По центральным улицам Санкт-Петербурга пробежали около тысячи Дедов Морозов. Забег состоялся вечером в воскресенье, 26 декабря, при 15-градусном морозе.

Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодняя ель на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Новогодние украшения на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на Дворцовой площади

В Северной столице прошёл традиционный, уже пятый по счёту, забег главных поставщиков подарков в Новый год. Для участия в нем, как обычно, необходимо было иметь праздничную «униформу»: костюм Деда Мороза синего, красного или белого цвета, длинную бороду и другие сопутствующие аксессуары.

Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане на Дворцовой площади
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники международного забега Дедов Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники международного забега Дедов Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Участница международного забега Дедов Морозов
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники международного забега Дедов Морозов на разминке
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники международного забега Дедов Морозов на разминке

Забег уже стал доброй предновогодней традицией для петербуржцев, увлекающихся бегом. Другие же участвуют в нём для поднятия новогоднего настроения, чтобы просто получить положительные эмоции. Участникам предлагают пробежать на выбор две дистанции: 2,5 км или 5 км.

Дарья Драй ИА REGNUM
Участники международного забега Дедов Морозов перед стартом
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге

Как и прежде в забеге участвовали не только жители России, но и иностранцы. Однако их количество сократилось на фоне продолжающейся пандемии. Так вместе со всеми бежали представители Казахстана, Киргизии, Белоруссии и США — в основном, студенты, которые учатся в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге

Для всех участников мероприятие было осложнено погодными условиями. Столбик термометра установился на отметке в минус 15 гр., что, с учетом влажности и ветра, ощущалось как минус 30.

Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге

Одержал победу в забеге Александр Шаров, он получил кубок от телеканала «Санкт-Петербург». Напомним, участие в забеге Дедов Морозов было платным и к тому же имело ограничения: в нем участвовали только обладатели QR-кодов.

Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Исаакиевский собор

В этот раз у забега была и благотворительная миссия. На Большой Морской улице, в зоне построения участников, установлена елка с новогодними пожеланиями и письмами Деду Морозу от подопечных благотворительного фонда «С любовью в сердце». Вышедшие на забег могли снять конверт с ёлки и исполнить желание маленьких петербуржцев.