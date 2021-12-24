24 декабря переодевшиеся в Дедов Морозов спасатели департамента ГОЧСиПБ города Москвы поздравили маленьких пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом. Сказочный перформанс по многолетней традиции стал кульминацией фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке».

Василий Иванов ИА REGNUM
В Морозовской больнице произошло десантирование отряда Дедов Морозов

Мальчик Матвей под бой курантов загадал желание, он очень хотел подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Заветные желания должны исполняться, решили огнеборцы и спасатели Московского авиацентра. Поздравлять маленьких пациентов, которым приходится встречать в больнице самый главный праздник в году, вместе с волшебными стариками отправились снегурочки, снеговики, легендарная такса Маруся и артисты лучших уличных театров столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM
Матвей
Василий Иванов ИА REGNUM
Валерий Горев, главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Василий Иванов ИА REGNUM
Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Андрей Иванов вручает Матвею каску спасателя и рацию для объявления старта спуска
Василий Иванов ИА REGNUM
Талисман спасателей Москвы такса Маруся

Если новогодние волшебники спускались сверху, то их внучки, в роли которых выступили психологи Пожарно-спасательного центра, буквально взлетали к окнам палат, за которыми их с нетерпением ждали дети. Появление сказочных персонажей вызвало у детей бурю радости и непередаваемых словами эмоций.

Василий Иванов ИА REGNUM
Подготовка к спуску
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало спуска
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало спуска
Василий Иванов ИА REGNUM
Деды Морозы махали руками в окна и желали скорейшего выздоровления в Новом году
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
«Пусть все наладится!»
Василий Иванов ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
«С Наступающим!»
Василий Иванов ИА REGNUM
Посмотреть на спуск вышли и сотрудники больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Новогоднее поздравление передали и снегурочки
Василий Иванов ИА REGNUM
Перед подъемом
Василий Иванов ИА REGNUM
«С Наступающим!»
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов ИА REGNUM
Два шага до земли
Василий Иванов ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Праздник на этом не закончился, дальше эстафету приняли артисты уличных театров «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки». Они под традиционные новогодние мелодии в исполнении оркестра Снеговиков, обошли все больничные корпуса, останавливаясь у каждого, удивляли и радовали ребят зажигательными танцами, фокусами, мастерством жонглирования.

Василий Иванов ИА REGNUM
Новогоднее шествие под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Оркестр снеговиков
Василий Иванов ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
«С Наступающим, Морозовка!»
Василий Иванов ИА REGNUM
Дед Мороз-альпинист передает привет
Василий Иванов ИА REGNUM
Новогодним парадом прошли артисты по всей территории больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов ИА REGNUM
Праздник преодолел стены

Потом встреча со спасателями и артистами перенеслась в зал, где перед детьми и их родителями выступили клоуны театра «Пампуш». Клоуны порадовали зрителей синтезом лирической клоунады, уличного театра, черно-белого кино, фокусов и мастер класса по развитию новых навыков общения.

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