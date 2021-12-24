На крышу Морозовской больницы высадился десант из 50 Дедов Морозов
24 декабря переодевшиеся в Дедов Морозов спасатели департамента ГОЧСиПБ города Москвы поздравили маленьких пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом. Сказочный перформанс по многолетней традиции стал кульминацией фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке».
Мальчик Матвей под бой курантов загадал желание, он очень хотел подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Заветные желания должны исполняться, решили огнеборцы и спасатели Московского авиацентра. Поздравлять маленьких пациентов, которым приходится встречать в больнице самый главный праздник в году, вместе с волшебными стариками отправились снегурочки, снеговики, легендарная такса Маруся и артисты лучших уличных театров столицы.
Если новогодние волшебники спускались сверху, то их внучки, в роли которых выступили психологи Пожарно-спасательного центра, буквально взлетали к окнам палат, за которыми их с нетерпением ждали дети. Появление сказочных персонажей вызвало у детей бурю радости и непередаваемых словами эмоций.
Праздник на этом не закончился, дальше эстафету приняли артисты уличных театров «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки». Они под традиционные новогодние мелодии в исполнении оркестра Снеговиков, обошли все больничные корпуса, останавливаясь у каждого, удивляли и радовали ребят зажигательными танцами, фокусами, мастерством жонглирования.
Потом встреча со спасателями и артистами перенеслась в зал, где перед детьми и их родителями выступили клоуны театра «Пампуш». Клоуны порадовали зрителей синтезом лирической клоунады, уличного театра, черно-белого кино, фокусов и мастер класса по развитию новых навыков общения.
Читайте также: Празднуя Новый год, не забывайте о пожарной безопасности