24 декабря переодевшиеся в Дедов Морозов спасатели департамента ГОЧСиПБ города Москвы поздравили маленьких пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом. Сказочный перформанс по многолетней традиции стал кульминацией фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке».

Василий Иванов ИА REGNUM В Морозовской больнице произошло десантирование отряда Дедов Морозов

Мальчик Матвей под бой курантов загадал желание, он очень хотел подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Заветные желания должны исполняться, решили огнеборцы и спасатели Московского авиацентра. Поздравлять маленьких пациентов, которым приходится встречать в больнице самый главный праздник в году, вместе с волшебными стариками отправились снегурочки, снеговики, легендарная такса Маруся и артисты лучших уличных театров столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Матвей

Василий Иванов ИА REGNUM Валерий Горев, главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Иванов вручает Матвею каску спасателя и рацию для объявления старта спуска

Василий Иванов ИА REGNUM Талисман спасателей Москвы такса Маруся

Если новогодние волшебники спускались сверху, то их внучки, в роли которых выступили психологи Пожарно-спасательного центра, буквально взлетали к окнам палат, за которыми их с нетерпением ждали дети. Появление сказочных персонажей вызвало у детей бурю радости и непередаваемых словами эмоций.

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка к спуску

Василий Иванов ИА REGNUM Начало спуска

Василий Иванов ИА REGNUM Начало спуска

Василий Иванов ИА REGNUM Деды Морозы махали руками в окна и желали скорейшего выздоровления в Новом году

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Спуск новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM «Пусть все наладится!»

Василий Иванов ИА REGNUM Спуск новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM «С Наступающим!»

Василий Иванов ИА REGNUM Посмотреть на спуск вышли и сотрудники больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Новогоднее поздравление передали и снегурочки

Василий Иванов ИА REGNUM Перед подъемом

Василий Иванов ИА REGNUM «С Наступающим!»

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Спуск новогоднего десанта

Василий Иванов ИА REGNUM Два шага до земли

Василий Иванов ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта

Праздник на этом не закончился, дальше эстафету приняли артисты уличных театров «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки». Они под традиционные новогодние мелодии в исполнении оркестра Снеговиков, обошли все больничные корпуса, останавливаясь у каждого, удивляли и радовали ребят зажигательными танцами, фокусами, мастерством жонглирования.

Василий Иванов ИА REGNUM Новогоднее шествие под окнами Морозовской больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр снеговиков

Василий Иванов ИА REGNUM Новогоднее шоу у основного здания больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Новогоднее шоу у основного здания больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Новогоднее шоу у основного здания больницы

Василий Иванов ИА REGNUM «С Наступающим, Морозовка!»

Василий Иванов ИА REGNUM Дед Мороз-альпинист передает привет

Василий Иванов ИА REGNUM Новогодним парадом прошли артисты по всей территории больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Праздник под окнами Морозовской больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Праздник под окнами Морозовской больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Праздник под окнами Морозовской больницы

Василий Иванов ИА REGNUM Праздник преодолел стены

Потом встреча со спасателями и артистами перенеслась в зал, где перед детьми и их родителями выступили клоуны театра «Пампуш». Клоуны порадовали зрителей синтезом лирической клоунады, уличного театра, черно-белого кино, фокусов и мастер класса по развитию новых навыков общения.

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