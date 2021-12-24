В Международном аэропорту «Симферополь» провели комплексную тренировку по тушению пожара на борту воздушного судна и эвакуации пассажиров с экипажем. Она стала самой масштабной из когда-либо проводившихся в крымском аэропорту.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учению по тушению самолетов и спасению пассажиров

Учения проводились на территории перрона у старого аэровокзального комплекса, на значительном удалении от действующей взлетно-посадочной полосы, а тренажерами служили учебные самолеты. Всего в учениях были задействованы 100 человек и 20 единиц спецтехники.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учению по тушению самолетов и спасению пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учению по тушению самолетов и спасению пассажиров

По легенде учений, Boeing 737, на борту которого находились 55 пассажиров и членов экипажа, при заруливании на стоянку из-за неисправности гидросистемы столкнулся со стоящим на перроне самолетом Ил-14. В результате столкновения на Ил-14 произошло возгорание внутри фюзеляжа. Пассажиры и экипаж на борту отсутствовали.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Первыми на место происшествия прибыли подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП) аэропорта Симферополь, они незамедлительно приступили к тушению пожара на Ил-14, эвакуации пассажиров и экипажа Boeing 737. Затем на помощь аварийно-спасательной службе аэропорта пришли подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, бригады Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, подключилась аварийно-спасательная команда, сформированная из сотрудников различных операционных служб крымской воздушной гавани.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Александр Полегенько ИА REGNUM Тушение пожара на борту воздушного судна

Внутри Ил-14 участники тренировки отработали разведку и тушение возгорания в условиях сильной задымленности и стесненности пространства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Одновременно с тушением Ил-14 была организована эвакуация пассажиров и экипажа из самолета Boeing 737. Для предотвращения возгорания воздушного судна обеспечивалось его непрерывное охлаждение из ручных пожарных рукавов. Медицинские расчеты оказывали первую медицинскую помощь, проводили осмотр пострадавших, их идентификацию по степени полученных травм и дальнейшую эвакуацию.

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

Александр Полегенько ИА REGNUM Эвакуация пассажиров

«Учения показали высокую готовность всех подразделений аэропорта к нештатным ситуациям и подтвердили профессионализм спасателей», — прокомментировал итоги тренировки начальник службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Денис Дедков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений

Александр Полегенько ИА REGNUM Завершение учений