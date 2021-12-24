Крым неожиданный: снежная Балаклава — фоторепортаж
24 декабря 2021
Сильные снегопады, накрывшие Крым и Севастополь в последние дни, позволили жителям и гостям полуострова ненадолго окунуться в настоящую зимнюю сказку.
Снежный покров образовался даже в Балаклаве, и такое количество снега жители называют большой редкостью.
Сегодня в Балаклавской бухте можно наблюдать необычное зрелище — яхты под слоем снега, их владельцы спешат очистить суда.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Балаклава с неба
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Балаклавы