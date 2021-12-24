Сильные снегопады, накрывшие Крым и Севастополь в последние дни, позволили жителям и гостям полуострова ненадолго окунуться в настоящую зимнюю сказку.

Снежный покров образовался даже в Балаклаве, и такое количество снега жители называют большой редкостью.

Сегодня в Балаклавской бухте можно наблюдать необычное зрелище — яхты под слоем снега, их владельцы спешат очистить суда.

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Балаклава с неба

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Балаклавы