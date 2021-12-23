23 декабря состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, в ходе которой глава государства пообщался с журналистами. Подобная встреча с представителями СМИ прошла уже в 17-й раз.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В этом году пресс-конференция прошла в Манеже

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка частицами серебра на входе в Манеж

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка частицами серебра на входе в Манеж

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Рабочие места для представителей СМИ в Манеже

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Журналисты перед началом пресс-конференции

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ирада Зейналова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Последние приготовления перед пресс-конференцией

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Журналисты перед началом пресс-конференции

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ксения Собчак

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

В этом году было принято решение перенести мероприятие из уже ставшим привычным Центра международной торговли в Манеж. Всего на пресс-конференцию смогли аккредитоваться 507 представителей СМИ по приглашению пресс-службы президента. Для прохода в Манеж аккредитованные журналисты должны были предоставить три отрицательных результата ПЦР-теста. Кроме того, в санитарных целях на входе их ждала обработка частицами серебра.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе пресс-конференции президент ответил на 55 вопросов, общение с журналистами продолжалось около четырех часов. Традиционно были подняты социальные и экономические вопросы, о пандемии коронавируса и вакцинации, вопросы внешней политики, вопросы об Украине и вероятности войны.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, в 2020 году, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки пресс-конференция прошла в режиме видеоконференции. Журналисты работали на площадке Центра международной торговли, президент отвечал на вопросы из своей резиденции в Ново-Огарёво.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина