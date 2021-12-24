Район Куркино расположен за пределами МКАД и граничит с Химками. Несмотря на своё местоположение, район относится к Москве и среди москвичей считается одним из лучших.

Уже многие годы Куркино по многим критериям лидирует в списках лучших московских районов, как по комфортности проживания, так и по экологии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Район Возник на месте сёл Куркино, Юрово и Машкино. Во времена СССР эти сёла относились к Московской области, лишь в 1985 году земли были включены в состав Москвы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник ополченцам деревни Юрово и Машкино, погибшим в войне 1812 года. Куркино. Москва

11 декабря 1999 года мэр Москвы Юрий Лужков заложил в Куркино памятный знак, после чего начинается строительство нового современного района. Над планировкой этого района работало 25 проектных институтов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Куркино разделено на 18 районов. Все дома построены по индивидуальным проектам. Жилые дома имеют разную этажность — от коттеджей и таунхаусов до 23-этажных многоквартирных домов. Куркино имеет низкую плотность застройки — на 1 га приходиться 7,5 тыс. кв. метров, при среднем показателе по Москве 15 тыс. кв метров на 1 га.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Таунхаусы. Парк «Пальмира». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Пальмира». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Таунхаусы. Парк «Пальмира». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

В Куркино практически нет промышленных предприятий, зато есть много парков. По площади зелёных насаждений, которая приходится на одного человека, Куркино так же в числе лидеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Долина реки Сходни — самый большой парк и особо охраняемая территория. В границы района также входит Алешкинский лес, где найдены археологические памятники неолита.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Долина реки Сходни. Куркино. Москва

Внутри жилой застройки Куркино находятся парк «Соловьиная роща», парк «Дубрава», парк «Четыре стихии».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Соловьиная роща». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Влюблённые улитки. Скульптор Филипп Руковишников. Парк «Соловьиная роща». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Дубрава». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Дубрава». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Четыре стихии». Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Четыре стихии». Куркино. Москва

На территории Куркино находятся четыре государственные школы, три из которых входит в ТОП-300 лучших школ Москвы. Есть горнолыжная школа и школа гольфа, а также множество спортивных площадок.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Школа 1298. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Хоккейный каток. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пожарная часть. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торговый центр «Парус». Куркино. Москва

Здравоохранение в Куркино представлено одной поликлиникой и туберкулезной больницей им. Г.А. Захарьина. В 1872 году Григорий Захарьин, известный профессор Московского университета, врач-терапевт, лечивший императора Александра III, приобрел землю в селе Куркино, построил усадьбу. Захарьин подолгу жил в этой усадьбе, общался с крестьянами, помогал бедным хлебом и деньгами, делал взносы в пользу церкви. Богатое семейство Захарьиных много средств выделяло на благотворительность: они участвовали в ремонте храма Владимирской иконы Божией Матери в 1892 году, на их средства была построена церковная каменная ограда, в 1899 году была создана церковно-приходская школа. Через два года после смерти Г. А. Захарьина его вдова и дочь заказали известному архитектору Ф. О. Шехтелю проект семейной часовни-склепа с мозаикой внутри склепа распятого Спасителя, выполненной в Италии по эскизу В.М. Васнецова. В 1907—1908 годах часовня-усыпальница была построена, и здесь был помещён прах известного врача.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Усыпальница семьи Захарьиных. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимирская церковь. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимирская церковь. Куркино. Москва

Сергей, сын Григория Захарьина, страдал туберкулёзом почек. Он умер через 10 лет после смерти отца. Мать и сестра Сергея Захарьина в 1914 году на территории усадьбы Захарьиных построили больницу. В советское время она стала санаторием «Захарьино». В 1941—1942 годах в санатории размещался госпиталь. В феврале 1942 года санаторий был реорганизован в туберкулёзную клиническую больницу. Ныне городская туберкулёзная больница № 3 имени профессора Г. А. Захарьина стала одним из ведущих центров лечебной и научно-исследовательской работы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Александра Невского. Куркино. Москва

Но несмотря на все плюсы проживания в Куркино, в этом районе есть свои проблемы. Самая главная из них — транспортная доступность. В 2011 году был открыт новый съезд на МКАД, тем не менее в час пик добираться до Куркино можно лишь отстояв в пробках. В Куркино нет метро и железнодорожного сообщения. Основной транспорт — автобус до метро Планерная, Речной вокзал или Митино. Автобусные маршруты также проходят по пробкам в час пик.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Соколово-Мещерская улица. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

В Куркино находится одно из первых в стране кладбище домашних животных. Открытие в 2007 году не обошлось без общественного возмущения, многие местные жители были категорически против, тем не менее кладбище работает до сих пор.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Городское кладбище домашних животных. Куркино. Москва

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Куркино. Москва

В Куркино находится радиоцентр, который в годы Великой Отечественной войны обеспечивал полет самолетов в тыл врага. Сейчас этот радиоузел обслуживает аэропорт Шереметьево. Из центра ведут трансляцию несколько московских радиостанций.