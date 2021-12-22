21 декабря главная новогодняя ёлка Ставрополя засияла праздничными огнями, а с ней и ее спутницы — 34 елочки поменьше, которые в течение месяца устанавливали на городской площади. Елку символично зажгли Дед Мороз и Снегурочка, кулуарно собравшись со ставропольскими чиновниками и сотрудниками администрации во главе с мэром города Ставрополя Иваном Ульянченко.
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодние елки на площади Ленина в центре Ставрополя
Формат события с эффектом спонтанности и неожиданности опробован в Ставрополе впервые. Всему причиной угроза распространения коронавируса. Поэтому жители края смогут увидеть новогоднее волшебство только по телевизору и лишь счастливчики, которые случайно оказались на площади, стали свидетелями символического старта рождественских гуляний.
Александр Погожев ИА REGNUM
Установка светящихся инсталляций к Новому году
Александр Погожев ИА REGNUM
Монтаж светящихся конструкций
Александр Погожев ИА REGNUM
Монтаж светящихся конструкций
Александр Погожев ИА REGNUM
Буквы на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Рабочие украшают главную елку на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Установка новогодних елок на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Резиденция Деда Мороза
Несмотря на все усилия администрации Ставрополя создать в городе максимально праздничную атмосферу, пандемия смогла разрушить грандиозные планы мэрии. В этом году планировалось старые ёлки переместить на Крепостную гору, а на площади Ленина установить новую красавицу ёлочку почти за пятьдесят миллионов рублей. Но неравнодушные горожане посчитали, что средства принесли бы больше пользы в борьбе с пандемией. Помимо этого, в техническом задании контракта по поставке елки оказались нестыковки.
В связи с этим на главную площадь установили елочки, которые радуют всех не первый год. На них повесили более двух тысяч старых и восемь тысяч новых шариков, подключили к электропитанию гирлянды, и работы по украшению города незаметно свернулись.
Александр Погожев ИА REGNUM
Коммунальщики посыпают асфальт реагентом от гололеда
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Дед Мороз и Снегурочка зажигают гирлянды на городской новогодней елке
Александр Погожев ИА REGNUM
Чиновники на новогодней церемонии
Александр Погожев ИА REGNUM
Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты, г. Ставрополь, пл. Ленина
Александр Погожев ИА REGNUM
Ёлочные игрушки
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя
Александр Погожев ИА REGNUM
Горожане фотографируются на фоне новогодних елок
Александр Погожев ИА REGNUM
Ледовый каток на площади Ленина в центре Ставрополя
Дата мероприятия постоянно менялась, словно организаторы боялись, что и тут коронавирус вмешается и испортит весь праздник. В итоге решили не тянуть, и Дедушка Мороз зажёг огни на главной городской ёлке, чтобы город наполнился праздничным настроением.
Александр Погожев ИА REGNUM
Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея
Александр Погожев ИА REGNUM
Фигура слона, украшенного иллюминацией
Александр Погожев ИА REGNUM
Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея
Александр Погожев ИА REGNUM
Светомузыкальный фонтан на Крепостной горе в Ставрополе
Александр Погожев ИА REGNUM
Праздничная иллюминация
Александр Погожев ИА REGNUM
Фрагмент фонтана на Александровской площади в Ставрополе