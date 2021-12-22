21 декабря главная новогодняя ёлка Ставрополя засияла праздничными огнями, а с ней и ее спутницы — 34 елочки поменьше, которые в течение месяца устанавливали на городской площади. Елку символично зажгли Дед Мороз и Снегурочка, кулуарно собравшись со ставропольскими чиновниками и сотрудниками администрации во главе с мэром города Ставрополя Иваном Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодние елки на площади Ленина в центре Ставрополя

Формат события с эффектом спонтанности и неожиданности опробован в Ставрополе впервые. Всему причиной угроза распространения коронавируса. Поэтому жители края смогут увидеть новогоднее волшебство только по телевизору и лишь счастливчики, которые случайно оказались на площади, стали свидетелями символического старта рождественских гуляний.

Александр Погожев ИА REGNUM Установка светящихся инсталляций к Новому году

Александр Погожев ИА REGNUM Монтаж светящихся конструкций

Александр Погожев ИА REGNUM Монтаж светящихся конструкций

Александр Погожев ИА REGNUM Буквы на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочие украшают главную елку на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Установка новогодних елок на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Резиденция Деда Мороза

Несмотря на все усилия администрации Ставрополя создать в городе максимально праздничную атмосферу, пандемия смогла разрушить грандиозные планы мэрии. В этом году планировалось старые ёлки переместить на Крепостную гору, а на площади Ленина установить новую красавицу ёлочку почти за пятьдесят миллионов рублей. Но неравнодушные горожане посчитали, что средства принесли бы больше пользы в борьбе с пандемией. Помимо этого, в техническом задании контракта по поставке елки оказались нестыковки.

В связи с этим на главную площадь установили елочки, которые радуют всех не первый год. На них повесили более двух тысяч старых и восемь тысяч новых шариков, подключили к электропитанию гирлянды, и работы по украшению города незаметно свернулись.

Александр Погожев ИА REGNUM Коммунальщики посыпают асфальт реагентом от гололеда

Александр Погожев ИА REGNUM Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Новогоднее убранство площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Дед Мороз и Снегурочка зажигают гирлянды на городской новогодней елке

Александр Погожев ИА REGNUM Чиновники на новогодней церемонии

Александр Погожев ИА REGNUM Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Главная ёлка на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодние арт-объекты, г. Ставрополь, пл. Ленина

Александр Погожев ИА REGNUM Ёлочные игрушки

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Новогодние арт-объекты на площади Ленина в центре Ставрополя

Александр Погожев ИА REGNUM Горожане фотографируются на фоне новогодних елок

Александр Погожев ИА REGNUM Ледовый каток на площади Ленина в центре Ставрополя

Дата мероприятия постоянно менялась, словно организаторы боялись, что и тут коронавирус вмешается и испортит весь праздник. В итоге решили не тянуть, и Дедушка Мороз зажёг огни на главной городской ёлке, чтобы город наполнился праздничным настроением.

Александр Погожев ИА REGNUM Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура слона, украшенного иллюминацией

Александр Погожев ИА REGNUM Иллюминация на здании Ставропольского краеведческого музея

Александр Погожев ИА REGNUM Светомузыкальный фонтан на Крепостной горе в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Праздничная иллюминация

Александр Погожев ИА REGNUM Фрагмент фонтана на Александровской площади в Ставрополе