В Екатеринбурге команда «Автомобилист» проиграла хоккеистам из «Барыса» (Казахстан»). Игра состоялась 21 декабря на льду комплекса «Уралец».

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Счёт составил 2:0. Шайбы смогли забить только Роман Старченко и Линден Вей. Свердловчане так не сумели попасть в ворота гостей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Барыс» (Казахстан»)

По итогам гостевого матча «Барыс» набирает 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. А «Автомобилист» находится на восьмой позиции.