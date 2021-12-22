В Севастополь пришла зима — не только календарная, но и самая настоящая, со снегопадами и морозами. Редкое для этого города зрелище снял фотокорреспондент ИА REGNUM.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Херсонес Таврический
Александр Полегенько ИА REGNUM
Херсонес Таврический
Александр Полегенько ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь
Александр Полегенько ИА REGNUM
Карантинная бухта
Снег в городе шёл — с перерывами — с вечера 20 декабря. Как отмечают местные жители, такого количества снега здесь не видели с 2016 года.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Пока одни любуются красотами заснеженного Севастополя, другие борются с последствиями стихии.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Больше всего работы у коммунальщиков и дорожных служб — они работают вот уже вторые сутки, чтобы устранить последствия непогоды.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка снега в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Александр Полегенько ИА REGNUM
Севастополь занесло снегом
Только за последние сутки на дорогах города было израсходовано 275 тонн противогололедных смесей, а во дворах, скверах, на тротуарах — ещё 116,6 тонны посыпочного материала. В уборке дворов и тротуаров от снега задействовано 840 человек.