В Севастополь пришла зима — не только календарная, но и самая настоящая, со снегопадами и морозами. Редкое для этого города зрелище снял фотокорреспондент ИА REGNUM.

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Херсонес Таврический

Александр Полегенько ИА REGNUM Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Карантинная бухта

Снег в городе шёл — с перерывами — с вечера 20 декабря. Как отмечают местные жители, такого количества снега здесь не видели с 2016 года.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Пока одни любуются красотами заснеженного Севастополя, другие борются с последствиями стихии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка снега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка снега в Севастополе

Больше всего работы у коммунальщиков и дорожных служб — они работают вот уже вторые сутки, чтобы устранить последствия непогоды.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка снега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка снега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка снега в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом

Только за последние сутки на дорогах города было израсходовано 275 тонн противогололедных смесей, а во дворах, скверах, на тротуарах — ещё 116,6 тонны посыпочного материала. В уборке дворов и тротуаров от снега задействовано 840 человек.

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова. Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь занесло снегом