Ставропольский краевой театр кукол отметил свое 85-летие, а в качестве подарка на юбилей театр вернулся в свой дом после долгой реконструкции.

Александр Погожев ИА REGNUM Ставропольский краевой театр кукол

Реконструкция театра проходила в рамках национального проекта «Культура», на ремонтно-восстановительные работы было выделено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. В здании сделали новые кабинеты, гримерные комнаты для актеров, холлы, буфет, гардеробную. Появилось современное звуковое и световое оборудование, сто сорок удобных кресел для зрителей, новая мебель, а фасад украсили витражами и колоннадой. Помимо этого, для маленьких театралов организовали игровую комнату. Для проведения интерактивных программ выделили просторное фойе и малый зал с высоким техническим оснащением. Все это позволяет театру осуществлять самые смелые творческие планы.

Александр Погожев ИА REGNUM Комната, где хранятся костюмы и реквизит

Александр Погожев ИА REGNUM Комната, где хранятся костюмы и реквизит

Александр Погожев ИА REGNUM Кукла в музее Ставропольского краевого театра кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Костюмеры Ставропольского краевого театра кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Звукорежиссеры

Александр Погожев ИА REGNUM Вид из комнаты звукорежиссеров

Александр Погожев ИА REGNUM Зал для проведения мероприятий

Александр Погожев ИА REGNUM Игровая комната для детей в Ставропольском краевом театре кукол

«Отрадно, что свой юбилей Ставропольский краевой театр кукол встречает в новом современном доме, таком желанном и долгожданном. Здесь всегда царит атмосфера волшебства, которая притягивает юных театралов и их родных. Талантливые артисты умело воспитывают в своих гостях добрых и справедливых людей, прививают эстетический вкус и любознательность», — отметил в своем поздравлении глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Александр Погожев ИА REGNUM Музей Ставропольского краевого театра кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Кукла в музее Ставропольского краевого театра кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Персонажи из сказочных постановок

Александр Погожев ИА REGNUM Персонажи из сказочных постановок

История театра начинается с 1936 года, и все добрые традиции театра, заложенные его основателями, сохранились до настоящего времени. Директором и художественным руководителем учреждения был назначен Т. Григорович. Театр находился в Пятигорске, но создавался как передвижной. Артисты играли спектакли на различных региональных площадках. Весной 1939 года приказом краевого отдела искусств базу краевого театра кукол окончательно перевели в Ворошиловск (Ставрополь). Это был первый в городе театр кукол. Маленьким зрителям показывали «Каштанку», «Ивана-царевича», «Веселого портняжку», «Сказку о мертвой царевне», «Терем-теремок» и многое другое.

Александр Погожев ИА REGNUM Фотография здания на стенде в музее Ставропольского краевого театра кукол

В годы Великой Отечественной войны театральная труппа поддерживала дух бойцов, выступая в госпиталях и на фронте.

Александр Погожев ИА REGNUM Газетная вырезка о Краевом театре кукол (старое название театра) на стенде в музее Ставропольского краевого театра кукол

Не имея собственного помещения, театр неоднократно менял места своего пребывания. Он располагался в краевой филармонии, пожарной части на Комсомольской горке, а в 1987 году занял здание Дома пионеров. С 2012 года театр кукол временно арендовал помещение Ставропольского Дворца культуры и спорта.

Александр Погожев ИА REGNUM Фотография актеров театра кукол

С 2021 года театр кукол возглавляет Ольга Яковлева, а главным режиссером является Игорь Каспаров. Труппа состоит из 20 профессиональных актеров-кукловодов. Есть собственные художественно-постановочные мастерские, где художники-бутафоры, дизайнеры и конструкторы создают новых персонажей и декорации для будущих постановок.

Александр Погожев ИА REGNUM Ольга Яковлева, директор Ставропольского краевого театра

Александр Погожев ИА REGNUM Рабочий день в Ставропольском краевом театр кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Портреты актеров Ставропольского краевого театра кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Ирина Шевцова, интерактивный режиссер спектакля «Тайны таяния» с помощником и другом Олесей Зиновьевой

Александр Погожев ИА REGNUM Эскизы героев к новогодней постановке «Тайны таяния»

Александр Погожев ИА REGNUM Декорации к спектаклю

Александр Погожев ИА REGNUM Реквизит к постановке «Колобок»

Репертуар театра кукол в настоящее время насчитывает 45 спектаклей для разной возрастной аудитории. Театр начал работать с новыми формами — появился иммерсивный беби-спектакль «Колобок. Посиделки на кухне», где в действии активно участвуют не только актеры, но и зрители. В афише появились спектакли для взрослых зрителей: «Скупой рыцарь» (А. Пушкин), «Незнайка на Луне» (Н. Носов) и «Вий» (Н. Гоголь). Театр стал полноценным местом культурного отдыха для всей семьи.

Александр Погожев ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Репетиция в Ставропольском краевом театре кукол

Сейчас в театре идет подготовка к рождественским каникулам, идет репетиция праздничной постановки, сотрудники украшают холл и залы, чтобы создать сказочную атмосферу для своих преданных зрителей.

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к новогоднему сезону в Ставропольском краевом театре кукол

Александр Погожев ИА REGNUM Подготовка к новогоднему сезону в Ставропольском краевом театре кукол