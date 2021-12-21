На Ставрополье завершились зимние замеры твердых коммунальных отходов (ТКО). В Ставропольском крае кампания стартовала осенью 2021 года.

По результатам исследований будет получен средний норматив, который будет представлен на рассмотрение министерства ЖКХ края, рассмотрен российским экологическим оператором, и дальше пойдет процедура утверждения полученных результатов.

Работы продлятся в течение года, чтобы сопоставить сезонные показатели и сделать более объективные расчеты.

Александр Погожев ИА REGNUM Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

Александр Погожев ИА REGNUM Взвешивание контейнера с отходами

В восьми регионах России уже реализована кампания по замеру суточного накопления твердых коммунальных отходов: Астраханская область, Краснодарский край, Пензенская область, Республика Мордовия и др.

Александр Погожев ИА REGNUM Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение слоя накопленных за сутки отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Измерение слоя накопленных за сутки отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение данных в журнал

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение данных в журнал

«Основная цель кампании — определение достоверных результатов объемов накопления ТКО на расчетную единицу. Для жилого сектора на одного проживающего. В школах и лицеях на одного учащегося. На торговых предприятиях — на один квадратный метр общей площади. Рассчитываются средние нормативы, и предприятия, у которых нет своего контейнера, будут пользоваться этими средними нормативами. Предприятиям, которые имеют свою контейнерную площадку, законодательство разрешает вывозить мусор по фактическому накоплению. При этом места размещения площадок и объемы вывоза согласовываются с региональным оператором по вывозу отходов», — говорит Вячеслав Абрамов, кандидат технических наук, заместитель генерального директора ООО «Центр создания систем обращения с отходами».

Александр Погожев ИА REGNUM Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов

Александр Погожев ИА REGNUM Кампания по проведению замеров твердых коммунальных отходов

В соответствии с российским законодательством такие замеры должны проводиться регионами не реже одного раза в пять лет. В Ставропольском крае предыдущие замеры проходили в 2016—2017 годах. На основании утвержденных нормативов накопления ТКО для разных категорий потребителей рассчитывается стоимость оказываемых услуг по вывозу мусора.