Древняя Россия: Зарайск — фоторепортаж
Зарайск — древний город, ровесник Москвы. Расположен на реке Осётр, в 60 км от Рязани и в 145 километрах от Москвы. В Зарайске стоит побывать каждому, кто хочет ненадолго прикоснуться к истории России и побывать в кремле, единственном полностью сохранившемся в Московской области.
Первое упоминание Зарайска относится к 1146 году, в Никоновской летописи под названием град Осётр, в Ипатьевской — Осётр. Следующее упоминание Зарайска можно найти в «Повести о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня» 1224 года. Согласно этой повести, некий Астафий перенес чудотворную икону Николая из храма в Корсуни, где был крещен князь Владимир Святой. Ради этой иконы в Зарайске был построен деревянный храм Николая Чудотворца.
Первым Зарайским князем был Фёдор Юрьевич. Согласно легенде, в 1237 году, когда Русь подверглась нашествию Батыя, князь Фёдор отказался отдать свою супругу в наложницы Батыю. За это Фёдор был убит. Узнав об этом, его жена Евпраксия с сыном Иваном бросились с крепостной стены. Могилы этих князей находятся на территории Зарайского кремля.
В 1528—1531 годах по указу Василия III в Зарайске возводится каменный кремль. Как и построенные каменные крепости в соседних Коломне и Кашире, Зарайский кремль выполнял защитную функцию от набегов кочевников. Зарайский кремль — это уникальный памятник русского оборонного зодчества, за всю свою историю кремль ни разу не был взят штурмом.
Одновременно с кремлём был построен каменный храм Николы Чудотворца. В 1681 году на месте каменного храма возводят кирпичный, который сохранился и до наших дней. В настоящее время храм находится на реставрации.
Благодаря своему расположению на пересечении водных и сухопутных торговых путей в XVII веке город становится ведущим торговым центром Рязанской губернии.
В Зарайске появляется 170 дворов ремесленников. Самым распространённым занятием среди них было кузнечное и кожевенное дело. В XVIII веке Зарайск превосходит по численности населения и богатства даже губернскую Рязань. Одна из известных купеческих династий Зарайска — Бахрушины. Позже они перебрались в Москву и стали известными предпринимателями и благотворителями. Бахрушинская больница в Сокольниках, бахрушинские приюты, Бахрушинские стипендии в высших учебных заведениях, театральный музей Бахрушина, коллекции искусства — это далеко не все, что связано в Москве с зарайскими Бахрушиными.
В XVIII веке в Зарайске начинается застройка согласно новому генеральному плану. Кремль по-прежнему остаётся центром города. Даже сейчас весь исторический центр Зарайска находится в пределах двух кварталов. В наше время в центре Зарайска практически нет современных зданий. Средний возраст особняков, купеческих домов и общественных зданий — 150 лет.
В 1929 году город становится районным центром Рязанского округа в составе Московской области, а в 1937 году, после образования Тульской и Рязанской областей, передан непосредственно Московской области. Поразительная сохранность города связана с тем, что во время Великой Отечественной войны Зарайск не был взят фашистскими захватчиками. Хотя немцы при наступлении на Москву уже стояли рядом с городом, 6 декабря 1941 года советские войска начали наступление и отбросили фашистов.
На начало XX века из 14 храмов сохранилось шесть зданий. Один из главных храмов Зарайска — собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи находится на территории кремля. Храм был воздвигнут в XIII веке на месте могилы князей Фёдора, Евпраксии и Ивана. Современный собор воздвигнут на средства Бахрушиных в 1901—1904 годах.
Сейчас в соборе Усекновения Главы Иоанна Предтечи можно увидеть икону Николы Зарайского. Во времена СССР икона была передана в Зарайский музей, она была отреставрирована в Москве, а в 2013 году выставлена в соборе в защитном корпусе.
На территории Зарайского кремля находится историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Этот музей имеет уникальную коллекцию. Мировую известность получила археологическая коллекция. В музее можно увидеть фигурку бизона из бивня мамонта, изготовленную 22 000 лет назад. А также фигуру женщины, датируемая примерно тем же возрастом, называемую «Зарайской Венерой».
В музее большая коллекция живописи и графики. Жемчужиной коллекции музея по праву считается парадный портрет графини Марии Александровны Келлер кисти Леона Бакста. Интересен графический портрет графа Михаила Юрьевича Виельгорского, выполненный в редкой технике черного мела художником Францем Крюгером. Также в музее богатые коллекции керамики и стекла, мебели, металла и оружия, тканей и предметов быта не оставят равнодушными ценителей искусства.
Зарайск имеет свой кулинарный бренд. Гости города могут попробовать зарайскую коврижку с различными вкусами, которые сочетают в себе старинные рецепты с фантазией кулинаров.
В Зарайск из Москвыдобраться не так просто. Через Зарайск не проходит железная дорога, поэтому основной вид общественного транспорта — это автобус. Вы можете добраться из Москвы от Котельников на автобусе, который едет 2,5 часа, или — на автобусах из Голутвина, Луховиц, Рязани, которые имеют железнодорожное сообщение.