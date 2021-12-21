Зарайск — древний город, ровесник Москвы. Расположен на реке Осётр, в 60 км от Рязани и в 145 километрах от Москвы. В Зарайске стоит побывать каждому, кто хочет ненадолго прикоснуться к истории России и побывать в кремле, единственном полностью сохранившемся в Московской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Первое упоминание Зарайска относится к 1146 году, в Никоновской летописи под названием град Осётр, в Ипатьевской — Осётр. Следующее упоминание Зарайска можно найти в «Повести о принесении иконы Николы Заразского из Корсуня» 1224 года. Согласно этой повести, некий Астафий перенес чудотворную икону Николая из храма в Корсуни, где был крещен князь Владимир Святой. Ради этой иконы в Зарайске был построен деревянный храм Николая Чудотворца.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Первым Зарайским князем был Фёдор Юрьевич. Согласно легенде, в 1237 году, когда Русь подверглась нашествию Батыя, князь Фёдор отказался отдать свою супругу в наложницы Батыю. За это Фёдор был убит. Узнав об этом, его жена Евпраксия с сыном Иваном бросились с крепостной стены. Могилы этих князей находятся на территории Зарайского кремля.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Княжеская могила. Князь Феодор, убитый в орде Батыем, его жена Евпраксия и сын их Иоанн. Зарайский кремль. Московская область

В 1528—1531 годах по указу Василия III в Зарайске возводится каменный кремль. Как и построенные каменные крепости в соседних Коломне и Кашире, Зарайский кремль выполнял защитную функцию от набегов кочевников. Зарайский кремль — это уникальный памятник русского оборонного зодчества, за всю свою историю кремль ни разу не был взят штурмом.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Никольская башня Зарайского кремля. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вид из Никольской башни на собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайск. Московская область

Одновременно с кремлём был построен каменный храм Николы Чудотворца. В 1681 году на месте каменного храма возводят кирпичный, который сохранился и до наших дней. В настоящее время храм находится на реставрации.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Николая Чудотворца. Зарайск. Московская область

Благодаря своему расположению на пересечении водных и сухопутных торговых путей в XVII веке город становится ведущим торговым центром Рязанской губернии.

В Зарайске появляется 170 дворов ремесленников. Самым распространённым занятием среди них было кузнечное и кожевенное дело. В XVIII веке Зарайск превосходит по численности населения и богатства даже губернскую Рязань. Одна из известных купеческих династий Зарайска — Бахрушины. Позже они перебрались в Москву и стали известными предпринимателями и благотворителями. Бахрушинская больница в Сокольниках, бахрушинские приюты, Бахрушинские стипендии в высших учебных заведениях, театральный музей Бахрушина, коллекции искусства — это далеко не все, что связано в Москве с зарайскими Бахрушиными.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торг. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торг. Вид на Троицкий храм. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Торг. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь Илии Пророка. Зарайск. Московская область

В XVIII веке в Зарайске начинается застройка согласно новому генеральному плану. Кремль по-прежнему остаётся центром города. Даже сейчас весь исторический центр Зарайска находится в пределах двух кварталов. В наше время в центре Зарайска практически нет современных зданий. Средний возраст особняков, купеческих домов и общественных зданий — 150 лет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Красноармейская улица. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Водонапорная башня. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайск. Московская область

В 1929 году город становится районным центром Рязанского округа в составе Московской области, а в 1937 году, после образования Тульской и Рязанской областей, передан непосредственно Московской области. Поразительная сохранность города связана с тем, что во время Великой Отечественной войны Зарайск не был взят фашистскими захватчиками. Хотя немцы при наступлении на Москву уже стояли рядом с городом, 6 декабря 1941 года советские войска начали наступление и отбросили фашистов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник князю Дмитрию Пожарскому. Зарайск. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник героям Великой Отечественной войны и Вечный огонь. Зарайск. Московская область

На начало XX века из 14 храмов сохранилось шесть зданий. Один из главных храмов Зарайска — собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи находится на территории кремля. Храм был воздвигнут в XIII веке на месте могилы князей Фёдора, Евпраксии и Ивана. Современный собор воздвигнут на средства Бахрушиных в 1901—1904 годах.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область

Сейчас в соборе Усекновения Главы Иоанна Предтечи можно увидеть икону Николы Зарайского. Во времена СССР икона была передана в Зарайский музей, она была отреставрирована в Москве, а в 2013 году выставлена в соборе в защитном корпусе.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Икона Николы Зарайского. Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Собор Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Зарайский кремль. Московская область

На территории Зарайского кремля находится историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Этот музей имеет уникальную коллекцию. Мировую известность получила археологическая коллекция. В музее можно увидеть фигурку бизона из бивня мамонта, изготовленную 22 000 лет назад. А также фигуру женщины, датируемая примерно тем же возрастом, называемую «Зарайской Венерой».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Женская статуэтка. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Статуэтка бизона. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

В музее большая коллекция живописи и графики. Жемчужиной коллекции музея по праву считается парадный портрет графини Марии Александровны Келлер кисти Леона Бакста. Интересен графический портрет графа Михаила Юрьевича Виельгорского, выполненный в редкой технике черного мела художником Францем Крюгером. Также в музее богатые коллекции керамики и стекла, мебели, металла и оружия, тканей и предметов быта не оставят равнодушными ценителей искусства.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портреты дворян. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Леон Бакст. Портрет графини Марии Александровны Келлер. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Франц Крюгер. Портрет графа Михаила Юрьевича Виельгорского. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портреты купцов. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Панели с изображением сцен из Ветхого Завета. Германия. XVII век. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Панели с изображением сцен из Ветхого Завета. Германия. XVII век. Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Историко-архитектурный, художественный и археологический музей «Зарайский кремль». Московская область

Зарайск имеет свой кулинарный бренд. Гости города могут попробовать зарайскую коврижку с различными вкусами, которые сочетают в себе старинные рецепты с фантазией кулинаров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Зарайская коврижка

В Зарайск из Москвыдобраться не так просто. Через Зарайск не проходит железная дорога, поэтому основной вид общественного транспорта — это автобус. Вы можете добраться из Москвы от Котельников на автобусе, который едет 2,5 часа, или — на автобусах из Голутвина, Луховиц, Рязани, которые имеют железнодорожное сообщение.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Внутри автовокзала. Зарайск. Московская область