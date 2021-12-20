В Санкт-Петербурге нарядили главную городскую ёлку на Дворцовой площади, которую ранее доставили в Петербург из Ленинградской области. Фотоснимками и видеозаписями главного символа Нового года активно делятся жители и гости города.

Дарья Драй ИА REGNUM Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади

Главную ёлку Петербурга накануне облачили в праздничный наряд. Ветви ели украсили в ретро-стиле с помощью авторских игрушек, бус и гирлянд. Нарядная и светящаяся, она уже радует яркими огнями всех гостей Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Установка новогодней ёлки на Дворцовой площади

Помимо ёлки в городе завершили украшение Невского проспекта. Напомним, в этом году оформить главный проспект города к празднику решили в имперском стиле. Увидеть украшенный Невский проспект с подсветкой можно будет уже сегодня, 20 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Невского проспекта

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение Невского проспекта

Напомним, также с 20 числа доступно 82 точки для приобретения живой ели к Новогоднему празднику. С перечнем адресов продажи можно ознакомиться на сайте комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение моста Ломоносова

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение моста Ломоносова