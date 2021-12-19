Крым заброшенный: бывшая столовая санатория Минобороны СССР — фоторепортаж
В Ялте на территории Мордвиновского парка есть необычное круглое строение, которое уже долгие годы привлекает внимание как жителей полуострова, так и туристов. Здание это — бывшая и ныне заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР.
Сам санаторий был создан в20-е годы прошлого столетия в особняке усадьбы Мордвиново. Послепереворота 1917 года новая, советская власть разместила во дворце госпиталь. А после знаменитого декретаЛенина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в 1922 году здесь появился санаторий.
Площадь санатория составляла более 18 гектаров, он включал в себя 17 корпусов, в том числе 2 столовые. Здесь ежегодно проходили лечение тысячи военнослужащих и членов их семей.
Здание круглой столовой на 900 мест было построено в 1977 году. В 1983-м к сорокалетию прорыва блокады Ленинграда у главного входа в здание был установлен фонтан «Юноша с мечом».
После развала СССР санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР, как и многие другие советские санатории Крыма, перешёл в частные руки. С 2000 по 2010 год годы здесь располагался военный санаторий «Ялтинский» министерства обороны Украины.
Некоторое время в здании столовой располагались клуб и дискотека, но затем закрылись и они. В настоящее время столовая находится в запустении, как и сам Мордвиновский парк с усадьбой.