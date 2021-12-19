В Ялте на территории Мордвиновского парка есть необычное круглое строение, которое уже долгие годы привлекает внимание как жителей полуострова, так и туристов. Здание это — бывшая и ныне заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая санатория Минобороны СССР находится в Ялте на территории Мордвиновского парка
Александр Полегенько ИА REGNUM
Санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР занимал площадь 18 га
Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая была рассчитана на 900 мест
Александр Полегенько ИА REGNUM
В настоящее время территория находится в запустении
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид на Ялту с крыши столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ялта

Сам санаторий был создан в20-е годы прошлого столетия в особняке усадьбы Мордвиново. Послепереворота 1917 года новая, советская власть разместила во дворце госпиталь. А после знаменитого декретаЛенина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в 1922 году здесь появился санаторий.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Столовая заброшена уже многие годы
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Снаружи здания разруха
Александр Полегенько ИА REGNUM
Здание разрисовано граффити

Площадь санатория составляла более 18 гектаров, он включал в себя 17 корпусов, в том числе 2 столовые. Здесь ежегодно проходили лечение тысячи военнослужащих и членов их семей.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фонтан «Юноша с мечом»

Здание круглой столовой на 900 мест было построено в 1977 году. В 1983-м к сорокалетию прорыва блокады Ленинграда у главного входа в здание был установлен фонтан «Юноша с мечом».

Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания столовой
Александр Полегенько ИА REGNUM
Внутри здания всё разрушено

После развала СССР санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР, как и многие другие советские санатории Крыма, перешёл в частные руки. С 2000 по 2010 год годы здесь располагался военный санаторий «Ялтинский» министерства обороны Украины.

Александр Полегенько ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько ИА REGNUM
Диско-зал
Александр Полегенько ИА REGNUM
Диско-зал

Некоторое время в здании столовой располагались клуб и дискотека, но затем закрылись и они. В настоящее время столовая находится в запустении, как и сам Мордвиновский парк с усадьбой.