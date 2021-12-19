В Ялте на территории Мордвиновского парка есть необычное круглое строение, которое уже долгие годы привлекает внимание как жителей полуострова, так и туристов. Здание это — бывшая и ныне заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая санатория Минобороны СССР находится в Ялте на территории Мордвиновского парка

Александр Полегенько ИА REGNUM Санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР занимал площадь 18 га

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая была рассчитана на 900 мест

Александр Полегенько ИА REGNUM В настоящее время территория находится в запустении

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Ялту с крыши столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Ялта

Сам санаторий был создан в20-е годы прошлого столетия в особняке усадьбы Мордвиново. Послепереворота 1917 года новая, советская власть разместила во дворце госпиталь. А после знаменитого декретаЛенина «Об использовании Крыма для лечения трудящихся» в 1922 году здесь появился санаторий.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая заброшена уже многие годы

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР

Александр Полегенько ИА REGNUM Снаружи здания разруха

Александр Полегенько ИА REGNUM Здание разрисовано граффити

Площадь санатория составляла более 18 гектаров, он включал в себя 17 корпусов, в том числе 2 столовые. Здесь ежегодно проходили лечение тысячи военнослужащих и членов их семей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Заброшенная столовая санатория Ленинградского военного округа Минобороны СССР

Александр Полегенько ИА REGNUM Фонтан «Юноша с мечом»

Здание круглой столовой на 900 мест было построено в 1977 году. В 1983-м к сорокалетию прорыва блокады Ленинграда у главного входа в здание был установлен фонтан «Юноша с мечом».

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания столовой

Александр Полегенько ИА REGNUM Внутри здания всё разрушено

После развала СССР санаторий Ленинградского военного округа Минобороны СССР, как и многие другие советские санатории Крыма, перешёл в частные руки. С 2000 по 2010 год годы здесь располагался военный санаторий «Ялтинский» министерства обороны Украины.

Александр Полегенько ИА REGNUM Диско-зал

Александр Полегенько ИА REGNUM Диско-зал

Александр Полегенько ИА REGNUM Диско-зал

Александр Полегенько ИА REGNUM Диско-зал

Некоторое время в здании столовой располагались клуб и дискотека, но затем закрылись и они. В настоящее время столовая находится в запустении, как и сам Мордвиновский парк с усадьбой.