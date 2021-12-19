Традиционная рождественская ярмарка принимает гостей на Манежной площади в центре Петербурга. Она свободна для посещения — никаких документов и кодов для того, чтобы получить праздничное настроение, не требуется.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Карусель на рождественской ярмарке на Манежной площади

На Манежной площади развернут торговый городок, в котором петербуржцы и гости города смогут приобрести подарки, сувениры и полакомиться блюдами разных стран мира.

Дарья Драй ИА REGNUM

Дарья Драй ИА REGNUM Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Паравоз c детьми на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади

Как отметила Анна Сильницкая, директор «Центра контроля качества товаров, работ и услуг», ставшего организатором ярмарки, в отличие от прошлогодней ярмарки, на которой из-за пандемии были запрещены все развлекательные мероприятия, в этот раз на ярмарку вернулись карусели, паровозик и аниматоры для детей, несколько фотозон с инсталляциями, а также бесплатный ледовый каток.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя игрушка

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Правда, согласно требованиям постановления городского правительства, вход на каток возможен только при предъявлении QR-кода. Зато там можно получить в прокат бесплатные коньки на время катания.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Как рассказал телеканалу «Санкт-Петербург» директор инженерно-творческого ателье Михаил Александер, на ярмарочной двухъярусной карусели, созданной петербургскими мастерами, могут одновременно прокатиться до 85 человек. Для росписи более чем 20 фигур животных на карусели использовали более трехсот килограммов краски.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на рождественской ярмарке на Манежной площади

«Оформление рождественской ярмарки продолжает сказочную историю «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана и поддерживает общую концепцию новогоднего убранства Санкт‑Петербурга», — отметили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Декорация на рождественской ярмарке на Манежной площади

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге -2

Ярмарка будет работать каждый день по 9 января 2022 года с 12 до 21 часа. 1 января ярмарка начнет свою работу с 14 часов.