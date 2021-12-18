На территории Воронцовского дворца в Крыму прошли пожарно-тактические учения. В них приняли участие пожарные силы во взаимодействии с экстренными службами полуострова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

По легенде учений из-за возгорания электропроводки возник пожар в Голубой гостиной на 1-м этаже дворца. После чего огонь распространился на верхние и нижние этажи здания. В ликвидации условного пожара были задействованы 49 человек личного состава и 13 единиц техники.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

В связи со спецификой объекта условному пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В ходе учения пожарные и спасатели отработали мероприятия по спасению пострадавших и эвакуации материальных и культурных ценностей с помощью автолестницы. Также отработан алгоритм боевого развертывания и тушения условного огня на трёх боевых участках.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

В результате успешной совместной работы крымских пожарных, администрации объекта и служб взаимодействия условный огонь удалось ликвидировать.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца

Александр Полегенько ИА REGNUM Пожарно-тактические учения на территории Воронцовского дворца