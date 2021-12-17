В Москве с 10 декабря 2021 года по 9 января 2022 года проходит ежегодный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество». Фестиваль проходит на 27 площадках во всех округах Москвы.
Каждая из площадок уникальная: Готическое или Японское Рождество, Купеческие традиции или погружение в Советский, Футуристический или Скандинавский Новый год.
На площадках работают бесплатные карусели и катки. В сияющих шале посетители могут купить новогодние сувениры, сладости и деликатесы. На 20 площадках проходят Рождественские ярмарки, где гости могут приобрести изделия традиционных народных промыслов и дизайнерские сувениры.
Японский Новый год в Куркино
Адрес:Пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Куркино
Индийский Новый год в Отрадном
Адрес:сквер по ул. Хачатуряна
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Сквер в Отрадном
Звёздный Новый год в Марьино
Адрес: ул. Перерва, вл. 52
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Марьино
Рождественский бал-маскарад на Тверской площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Тверская улица
Купеческое рождество на Площади революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
«Путешествие в Рождество». Площадь Революции
Площадки работают по будним дням с 11:00 до 22:00, а по выходным с 10:00 до 22:00. Но лучше смотреть расписание на сайте фестиваля. Там же можно узнать о том, как зарегистрироваться на каток или кёрлинг.
Вход на все площадки свободен, QR-код не требуется.