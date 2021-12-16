В Ставрополе 15 декабря торжественно открыли бюст разведчика Георгия Косенко. Мемориал был установлен напротив школы, которая в 2021 году назвали в честь разведчика.

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Выступление юнармейцев

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевичу Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Бронзовый бюст разведчика Георгия Николаевича Косенко

Бюст открыт в рамках совместного проекта Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества по сохранению и популяризации исторической памяти о прошлом отечественной внешней разведки и её выдающихся деятелях. Проект поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Владимир Путин поручил продолжить эту работу и за 2021 год установлено более десяти памятников.

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский

«Когда мы детьми ходим в школу, мы учимся на примере родителей и учителей, но самый лучший учитель — история Родины, а это имена героев, положивших за неё свою жизнь. И нам приятно видеть у этого памятника юных патриотов, которые помнят и берегут нашу историю. Спасибо за сегодняшний день всем тем, кто причастен к этому замечательному событию», — сказал в приветственном слове губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на церемонии открытия бюста разведчика Георгия Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Участники церемонии открытия бюста разведчика Георгию Николаевичу Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича

В 1938 году сотрудник внешней разведки был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и расстрелян 20 февраля 1939 года. В 1956 году разведчика реабилитировали, так как он, невзирая на пытки, не оговорил себя и в деле отсутствовал состав преступления.

Из своих тридцати восьми лет жизни Георгий Косенко отдал службе Родине 17 лет, боролся с белогвардейцами на Северном Кавказе и за границей, развивал агентурную сеть, выявлял активных участников бандформирований, раскрывал иностранных разведчиков засланных в СССР. Свои навыки разведчик применял в оккупированном японцами Харбине и в Париже. Наряду с этой деятельностью Косенко раскрывал членов эмигрировавшего белогвардейского движения с целью их похищения и возвращения в Советский Союз.

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко

Александр Погожев ИА REGNUM Возложение цветов к бюсту разведчика Георгия Николаевича Косенко

Историки обеспокоены тем, что у молодого поколения нет патриотического настроения и желания знать своих героев, которые отдали жизнь за благополучие народа. На примере разведчика Косенко участники исторического общества показывают случаи самоотверженного служения Отечеству и пример для подражания. После церемонии открытия бюста участники мероприятия продолжили беседу за круглым столом, где обсудили проблемы преподавания региональной истории в школах и поделились своим опытом.

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича

Александр Погожев ИА REGNUM Церемония открытия бюста разведчика Георгия Николаевича