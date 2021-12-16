До Нового года осталось чуть более двух недель — наступает время приятных хлопот. Необходимо купить продукты, украсить дом к празднику и, конечно, поставить и нарядить ёлку, без которой представить Новый год невозможно.

Александр Полегенько ИА REGNUM Искусственная ёлка

Ёлочные базары уже работают по всей стране, приобрести можно не только живую ель или сосну, но и искусственную. Корреспондент ИА REGNUM побывал на севастопольском предприятии «Макс Кристмас», где изготавливают искусственные ёлки, а также другие новогодние атрибуты.

Александр Полегенько ИА REGNUM Резка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Резка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Резка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Резка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Резка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка веток

Александр Полегенько ИА REGNUM Заснеживание искусственной ёлки

Александр Полегенько ИА REGNUM Заснеживание искусственной ёлки

Александр Полегенько ИА REGNUM Заснеживание искусственной ёлки

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Сборка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка ёлок

Продукция предприятия, которое, кстати, работает круглогодично, продаётся не только в российских регионах, но и отправляется на экспорт.

Только в 2021 году уже произведено и отгружено около 30 тысяч искусственных елей и сосен.

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок

Александр Полегенько ИА REGNUM Продажа ёлок