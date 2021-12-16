Откуда берутся новогодние ёлки? Фоторепортаж
16 декабря 2021
/
Время чтения 1 мин
До Нового года осталось чуть более двух недель — наступает время приятных хлопот. Необходимо купить продукты, украсить дом к празднику и, конечно, поставить и нарядить ёлку, без которой представить Новый год невозможно.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Искусственная ёлка
Ёлочные базары уже работают по всей стране, приобрести можно не только живую ель или сосну, но и искусственную. Корреспондент ИА REGNUM побывал на севастопольском предприятии «Макс Кристмас», где изготавливают искусственные ёлки, а также другие новогодние атрибуты.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Резка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка веток
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Заснеживание искусственной ёлки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сборка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка ёлок
Продукция предприятия, которое, кстати, работает круглогодично, продаётся не только в российских регионах, но и отправляется на экспорт.
Только в 2021 году уже произведено и отгружено около 30 тысяч искусственных елей и сосен.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок
Александр Полегенько ИА REGNUM
Продажа ёлок