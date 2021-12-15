Жители Санкт-Петербурга не рады потеплению, которое пришло ненадолго после двух недель морозов и снегопадов. Огромные кучи снега, кое-как собранного с дорог, превращаются в грязную жижу, затопив проезжую часть и тротуары. Люди пытаются пройти между ледяными надолбами и лужами со снегом, удаётся это не всем.

Тем временем Смольный сообщает, что город убирают более тысячи единиц техники и двух тысяч «работников ручного труда». Однако корреспондент ИА REGNUM, побывавший 15 декабря в центре Петербурга, на Литейном проспекте и примыкающих к нему улицах, особой активности не приметил. Снегоуборочные машины были очень редки. А единственным «человеком с лопатой» оказался сотрудник одного из кафе.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане идут через сугробы и лужи на Литейном проспекте

По данным комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, 15 декабря на улицы и в парки Северной столицы вышли 1114 единиц техники и 1220 сотрудников дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Территории зеленых насаждений чистят и приводят в порядок еще 231 машина и 793 специалиста садово-парковых предприятий.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане идут через сугробы и лужи на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане идут через снега и лужи на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Падение мужчины

С начала текущей недели температура воздуха в городе поднялась до плюсовых значений. Накануне вечером опять прошел небольшой снег, который лег на дороги двухсантиметровым слоем.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина идет по Литейному проспекту через лужи снега

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане идут через сугробы и лужи на Литейном проспекте

«В усиленном режиме продолжаются работы по вывозу снежных масс. За минувшие сутки с городских дорог было собрано и отправлено на утилизацию более 53 тыс. кубометров снега, что составляет 2650 наполненных самосвалов», — отчитываются в комитете по благоустройству.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Литейном проспекте

Отметим, на вечер среды в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий. Автовладельцев и пешеходов просили быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Литейном проспекте

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Литейном проспекте

По данным ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге пока определяет тёплый сектор североатлантического циклона «Матео», вызывая осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха на три-четыре градуса выше климатической нормы. В свою очередь в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждают, что положительная температура воздуха сохранится лишь до конца текущей недели.

В четверг 16 декабря в городе на Неве ожидается небольшой, ночью местами умеренный мокрый снег с дождем. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…+3 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться. В пятницу 17 декабря также местами пройдет небольшой мокрый снег, снег. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток −1…+1 градус. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Кирочной улице

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Кирочной улице

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на Кирочной улице

Дарья Драй ИА REGNUM Горожанин убирает снег

Небольшие морозы придут уже в субботу 18 декабря. Ночью преимущественно без осадков. Днем небольшой мокрый снег. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −5…−7 градусов, днем 0…-2 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.