В научном центре Сколково прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого этапа исследования возможности интеграции в организм человека бионических протезов рук, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM В Сколково прошла пресс-конференция, посвященная результатам первого этапа проекта по созданию системы очувствления протезов

Компания «Моторика», резидент Фонда «Сколково», Медицинский центр ДВФУ и Центр нейробиологии и нейрореабилитации имени В. Зельмана Сколковского института науки и технологий подвели итоги первого этапа исследования по очувствлению бионических протезов рук и купированию фантомных болей. Важным достижением первого этапа стала успешная операция по имплантации электродов в область периферических нервов пациентов. В результате было достигнуто устойчивое подавление фантомных болей у пациентов при электростимуляции. Команда ученых также провела ряд сенсомоторных тестов, применяя инвазивную и неинвазивную электростимуляцию. Возможность проведения результативных инвазивных исследований в области нейрофизиологии на базе отечественной инфраструктуры открывает новые горизонты в области протезирования. Специалисты уверены, что полученные результаты облегчат терапию фантомных болей у пациентов, а также поспособствуют натурализации протезов с помощью имитации тактильных ощущений.

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-конференция

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-конференция

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-конференция

Василий Иванов ИА REGNUM Образцы бионических протезов

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-конференция

Василий Иванов ИА REGNUM На конференции

Самому проекту уже около 4 лет. В ходе данного периода формировалась команда, на базе Медицинского центра Дальневосточного Федерального университета (ДВФУ) проводились хирургические операции группой специалистов во главе с Артуром Биктимировым, функциональным нейрохирургом МЦ ДВФУ, экспертом Центра НТИ по нейротехнологиям виртуальной и дополненной реальности ДВФУ. Там же пилотные пациенты Дмитрий и Анатолий проходили реабилитацию. При выборе пациентов специалисты руководствовались особыми критериями: взрослые, с ампутацией рук и устойчивыми фантомными болями в области ампутированных конечностей. Участвующие в проекте пациенты надеются на то, что их опыт в будущем поможет людям с похожими травмами.

Василий Иванов ИА REGNUM Артур Биктимиров, функциональный нейрохирург МЦ ДВФУ

Василий Иванов ИА REGNUM Анатолий получил надежду спустя 24 года после травмы

Василий Иванов ИА REGNUM Пилотный пациент Дмитрий

Василий Иванов ИА REGNUM На конференции

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-конференция

Василий Иванов ИА REGNUM Гурген Согоян, аспирант Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха

На сегодняшний день команда проекта настроена оптимистично. Сооснователь и генеральный директор компании «Моторика» Илья Чех рассказал об идее развивать кибермедицинский кластер — особую экономическую и юридическую зону для проектов и компаний, которые занимаются инвазивными исследованиями и технологиями: «Мы хотим создать сообщество российских разработчиков и инженеров, с привлечением институтов развития и зарубежных партнеров».

Василий Иванов ИА REGNUM Илья Чех, сооснователь и генеральный директор компании «Моторика»

Василий Иванов ИА REGNUM Илья Чех вместе с пилотным пациентом Анатолием

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM Этапы сборки

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Профессор и руководитель Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха так отозвался о результатах первого этапа исследований Михаил Лебедев: «Полученные результаты превзошли все ожидания, поскольку посредством стимуляции через имплантированные Артуром Биктимировым электроды удалось вызвать ощущения, которые воспринимались как тактильные ощущения в руке (на самом деле отсутствующей после ампутации). Более того, испытуемые могли использовать эти ощущения в парадигме активного осязания, например сканирования виртуальных тактильных объектов. Именно благодаря такой функциональности искусственных ощущений, вызываемых стимуляцией, удалось вытеснить фантомную боль и заменить ее чувствительностью, приближающейся к нормальной… В целом совершен важный прорыв в нейротехнологиях, который поможет многим людям с ампутированными конечностями и неврологическими поражениями».

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Лебедев, профессор и руководитель Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха

Василий Иванов ИА REGNUM В мастерской специалистов «Моторики»

Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково» Кирилл Каем уверен, что «в ближайшем будущем человек с имплантированной системой сможет совершенно спокойно вернуться к привычной жизни и с легкостью управлять протезами как настоящими частями тела со значимой степенью удобства».

Василий Иванов ИА REGNUM Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»

Василий Иванов ИА REGNUM Демонстрация эпидермальной электростимуляции

Сооснователь и директор по развитию компании «Моторика» Василий Хлебников сделал акцент на разработках в направлении имитации тактильных ощущений. По его мнению, подобные технологии могут применяться не только в медицине, но в ряде других областей. В качестве примера он предположил ситуацию, при которой тактильные ощущения помогут спасателям, управляющим поисковыми роботами, точнее работать с завалами и лучше понимать применяемую силу.

Василий Иванов ИА REGNUM Василий Хлебников, сооснователь и директор по развитию компании «Моторика»

Василий Иванов ИА REGNUM Образцы бионических рук

Василий Иванов ИА REGNUM Образцы бионических рук

Василий Иванов ИА REGNUM Бионический протез и его оболочка

В ходе конференции также был поднят вопрос о возможных противопоказаниях для пациентов. Специалисты заявили о необходимости дальнейших исследований. Однако, по словам спикеров, на сегодняшний день подобные операции могут быть противопоказаны людям с нарушениями нервной системы, эпилептикам и беременным женщинам.