Государственный Кремлёвский дворец 10 декабря открыл свои двери для гостей XXVI церемонии вручения премии «Золотой граммофон», проводимой холдингом «Русская медиагруппа». Корреспонденту ИА REGNUM удалось побывать на мероприятии, где собрались известные представители музыкального мира.

Василий Иванов ИА REGNUM В Государственном Кремлевском дворце прошла 26-я церемония вручения премии Золотой Граммофон

Василий Иванов ИА REGNUM — Золотой Граммофон 2021 в Кремлевском дворце

Василий Иванов ИА REGNUM Перед началом шоу

Церемония прошла в формате COVID-free. Условия для этого соблюдались строго — при входе зрители и участники мероприятия должны были предоставить сертификаты о вакцинации или же результаты ПЦР-тестов, сделанных не ранее, чем за 48 часов до концерта.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости входят в зал

«Мы, конечно, боялись, что в этом году церемония может не состояться из-за ситуации с пандемией. И каждый раз, когда вводились какие-то новые ограничения, мы думали, что же нас ждёт. Но надеялись, что всё получится хорошо. В прошлом году мы провели мероприятие без зрителей, но у нас была возможность сделать онлайн-трансляцию. Она показала очень хорошие цифры — её посмотрели 25 млн человек. Поэтому мы в любом случае знали, что сможем порадовать зрителей хотя бы в онлайн-формате», — поделилась организатор церемонии «Золотой граммофон» Анна Турченкова.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости церемонии «Золотой граммофон»

За несколько часов до начала выступления артистов стали собираться первые зрители. «Я в первый раз на «Золотом граммофоне». Попасть сюда было моей мечтой. Из-за пандемии в прошлом году приехать не получилось. Так вышло, что я обычно слушаю местные радиостанции, а тут переключила на «Русское радио» и услышала, что церемония в этом году состоится. Я подумала, что это судьба. Поэтому и приехала сегодня с Сахалина», — рассказала зрительница Людмила.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости церемонии «Золотой граммофон»

Среди гостей были и те, кто посетил мероприятие ради конкретного исполнителя. «Мы приехали из разных городов с букетами для Николая Баскова. Мы его поклонницы и уже не в первый раз на «Золотом граммофоне», кто-то в третий раз, кто-то уже в пятый», — поделились Анастасия, Надежда и Наталья.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости церемонии «Золотой граммофон»

Некоторые зрители приезжали с детьми, родителями, бабушками и дедушками. «Мы с дочерью пришли поддержать Сергея Лазарева. В этом году я решила сделать себе и ей подарок на Новый год и купила билеты на сегодняшний концерт», — рассказала Наталья.

Особого внимания достойны наряды зрителей — глядя на них, становилось понятно, что люди ждали мероприятия и основательно к нему готовились. Кто-то из гостей пришёл в ярком платье, кто-то — в брюках со стразами, некоторые мужчины даже облачились в смокинги. В какой-то момент создалось впечатление, что все они участники новогоднего бала. Настолько праздничная атмосфера царила в фойе.

Василий Иванов ИА REGNUM Ведущие Гарик Мартиросян и Иван Ургант

И вот настало время заходить в зал. В прошлом году мероприятие состоялось лишь в онлайн-формате, из-за чего зрителям не терпелось увидеть представление вживую, как это было в ещё «доковидные» времена. Перед началом концерта люди стали аплодировать в знак своей готовности встречать артистов. Лампы, наконец, погасли, и на сцене появился ведущий мероприятия Иван Ургант — он заверил, что в одиночку будет объявлять номера. «Неужели ты думаешь, что я оставлю тебя одного?» — произнёс второй ведущий церемонии Гарик Мартиросян и вышел на сцену. В зале смех и вновь аплодисменты.

Василий Иванов ИА REGNUM — В зале

Василий Иванов ИА REGNUM Поклонники несут певцу цветы

Василий Иванов ИА REGNUM Зрители наблюдают за выступлением

После нескольких острот в адрес друг друга, конферансье представили музыканта, который открыл XXVI церемонию. Им стал Николай Басков — один из рекордсменов премии, второй артист по количеству статуэток «Золотого граммофона». Благодаря фраку со стразами он эффектно выделялся на сцене во время исполнения песни «Ты красивая». «Хочется пожелать, чтобы все наши прекрасные девушки, женщины чувствовали себя в объятиях любимого человека счастливыми и красивыми. Хотел бы ещё раз поблагодарить «Золотой граммофон». Это всегда невероятный праздник эмоций, торжества музыки, стихов и прекрасных номеров», — обратился он к зрителям и организаторам мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM — Выступление Сергея Лазарева

Василий Иванов ИА REGNUM — Сергей Лазарев получает Золотой Граммофон

Василий Иванов ИА REGNUM — Выступление Юлии Савичевой

Начало положено, далее — на сцену выходили Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Полина Гагарина и другие именитые исполнители. Все они получили премию «Золотой граммофон», так как их песни продержались более 20 недель в хит-параде «Русского радио». Приглашёнными артистами стали группа «Земляне», а также ЮрКисс и Григорий Лепс.

Одним из самых трогательных моментов вечера стал выход певицы МакSим. Она решила не исполнять песню «Спасибо», а лишь забрала статуэтку и поблагодарила врачей-реаниматологов, спасших её от смерти. В этот момент медики поднялись на сцену, из-за чего МакSим еле сдержала слёзы.

Василий Иванов ИА REGNUM Пётр Буслов и Диана Арбенина

Во время концерта корреспонденту ИА REGNUM удалось побывать за кулисами шоу. Больше всего среди других звёзд выделялась солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина — она искренне разговаривала с представителями СМИ, будто давно с ними знакома. Певица поведала, что после её выступления произошёл казус со статуэткой «Золотого граммофона». «Могу вам сказать, что статуэтка — действительно, прочная, достойная и крепкая награда, потому что после выступления наш технический директор, к сожалению, её выронил. Но «граммофон» устоял», — поделилась Арбенина.

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Василий Иванов ИА REGNUM Ведущий Дмитрий Оленин

Василий Иванов ИА REGNUM Диана Арбенина

Василий Иванов ИА REGNUM Группа Dabro

Концерт продлился почти пять часов. Полный зал, улыбки зрителей и настроение музыкантов вновь показали, что люди устали от пандемии. Участники церемонии готовы были на протяжении долгого времени наслаждаться концертом и слушать любимую музыку.

Василий Иванов ИА REGNUM Золотой Граммофон

Василий Иванов ИА REGNUM Олеся Судзиловская

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Савичева

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Барановская

Василий Иванов ИА REGNUM Андрей Храмов

Можно с уверенностью сказать, что организаторы «Золотого граммофона» справились с задачей — они устроили масштабный и яркий праздник для всех ценителей российской музыки. Пожалуй, именно этого не хватало людям в последние два года — зрелищного представления и общения друг с другом вживую. Может быть, «Золотой граммофон» станет маяком для будущих массовых мероприятий уже в новом 2022 году.