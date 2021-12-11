Абхазия — популярное направление не только в летнее, но и в зимнее время. Живописные пейзажи, благоприятный климат и доступные цены привлекают туристов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Сухума. Абхазия

В Абхазии мягкий климат, зима тёплая и непродолжительная. Температура воздуха редко опускается ниже 5 градусов тепла, бывает, что воздух зимой прогревается и до 18 градусов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гагра. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Гагра. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Гагры. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж после шторма. Гагра. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж после шторма. Гагра. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж после шторма. Гагра. Абхазия

Зимой самое время проехать по местным достопримечательностям, которых в Абхазии немало: озеро Рица и дача Сталина, Новоафонский водопад и озеро Псырцха, Гегский водопад. А можно и просто прогуляться по Гагре, Сухуму или Пицунде.

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Зимой жизнь в городах Абхазии течёт особенно размеренно. Большинство магазинов и кафе закрыты, на улицах немноголюдно. Но зато вокруг много зелени: повсюду пальмы, в декабре в Абхазии созревают цитрусовые, начинается «Мандариновый сезон».

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор мандаринов в Абхазии

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор мандаринов в Абхазии

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор мандаринов в Абхазии

Александр Полегенько ИА REGNUM Сбор мандаринов в Абхазии