Всероссийский патриотический форум открылся в Москве церемонией вручения Национальной премией «Патриот-2021». Форум объединил специалистов по патриотическому воспитанию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Зара
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум

Ключевые треки в программе основаны на новых технологиях в патриотическом воспитании; генеалогия (образовательный курс о том, с чего начать восстанавливать историю своей семьи); туризм (проект «Маршруты Победы», программа «Маршруты памяти», проект «Без срока давности», Год 350-летия со дня рождения российского императора Петра I); наставничество (поддержка детских, молодежных общественных объединений, ветеранских сообществ и наставнических инициатив); молодежные проекты и эффективные практики Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Сергей Кириенко
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Награждение победителей
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Победитель

«Ежегодные форумы, которые собирают наших специалистов — это возможность сделать перезагрузку профессиональных знаний, подвести итоги и наметить планы на будущее. Сейчас стремительно развиваются технологии, сферы поставляют огромное количество интересного контента, который мы можем использовать в патриотической сфере», — рассказала глава Роспатриотцентра Наталия Мандорова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Выставка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Всероссийский патриотический форум

В экспертный состав премии вошли: председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артём Метелев; первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров; председатель координационного совета ООД «РОСРЕКОН» Алексей Новиков; руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова; исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова; основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта #СпортивнаяСтрана Злата Чепурная и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Олег Газманов
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Концертная программа

В ходе форума подведут итоги реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году. Всего в форуме примут участие 600 делегатов из 85 субъектов страны. Форум проходит 9−12 декабря 2021 года в Москве в павильоне 57 на ВДНХ, исторический парк «Россия — моя история», по адресу проспект Мира, 119, стр. 57