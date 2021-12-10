Всероссийский патриотический форум открылся в Москве церемонией вручения Национальной премией «Патриот-2021». Форум объединил специалистов по патриотическому воспитанию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зара

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Ключевые треки в программе основаны на новых технологиях в патриотическом воспитании; генеалогия (образовательный курс о том, с чего начать восстанавливать историю своей семьи); туризм (проект «Маршруты Победы», программа «Маршруты памяти», проект «Без срока давности», Год 350-летия со дня рождения российского императора Петра I); наставничество (поддержка детских, молодежных общественных объединений, ветеранских сообществ и наставнических инициатив); молодежные проекты и эффективные практики Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Награждение победителей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Победитель

«Ежегодные форумы, которые собирают наших специалистов — это возможность сделать перезагрузку профессиональных знаний, подвести итоги и наметить планы на будущее. Сейчас стремительно развиваются технологии, сферы поставляют огромное количество интересного контента, который мы можем использовать в патриотической сфере», — рассказала глава Роспатриотцентра Наталия Мандорова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Всероссийский патриотический форум

В экспертный состав премии вошли: председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артём Метелев; первый заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации, Герой Российской Федерации Вячеслав Бочаров; председатель координационного совета ООД «РОСРЕКОН» Алексей Новиков; руководитель Дирекции общественного движения «Волонтеры культуры» Дарья Жукова; исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова; основатель и капитан команды «Звездный Десант», автор проекта #СпортивнаяСтрана Злата Чепурная и другие.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Олег Газманов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Концертная программа

В ходе форума подведут итоги реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» в 2021 году. Всего в форуме примут участие 600 делегатов из 85 субъектов страны. Форум проходит 9−12 декабря 2021 года в Москве в павильоне 57 на ВДНХ, исторический парк «Россия — моя история», по адресу проспект Мира, 119, стр. 57