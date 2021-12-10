В Крыму началась рубка ухода за молодым лесом. Мероприятие проводится в санитарных целях, срубленные деревья будут использованы с пользой.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Ель
Рубке подлежат искривленные, больные и поврежденные деревья. Срубленные деревья будут переработаны в удобрения или эфирные масла. Мероприятие стараются проводить в декабре, для того чтобы была возможность реализовать самые хорошие ели к Новому году. Чтобы не купить ель, спиленную браконьерами, стоит обратить внимание на ствол — деревья, спиленные лесничим хозяйством, имеют специальное клеймо, нанесённое красной краской.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Валка леса
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осмотр деревьев для вырубки
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубка больных и поврежденных деревьев
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вырубленные деревья
«Мероприятие направлено на формирование насаждения, улучшение его эстетических и качественных показателей. Вырубаются деревья, которые между собой переплетены кронами и отстающие в росте, для того, чтоб увеличить площадь питания более развитым деревьям», — рассказал директор Государственного автономного учреждения РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» Александр Березнев.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Деревья на продажу оставляют метку
Александр Полегенько ИА REGNUM
На деревьях для продажи ставят метку
Александр Полегенько ИА REGNUM
На деревьях для продажи ставят метку
Александр Полегенько ИА REGNUM
Инструменты
Лесохозяйственные учреждения проведут рубки в Бахчисарайском и Симферопольском лесничествах на общей площади 5,1 га.
Отметим, такая рубка обеспечивает благоприятные условия для роста здоровых деревьев, а также формирование и сохранение высокопродуктивных качественных насаждений.