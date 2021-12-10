В Крыму началась рубка ухода за молодым лесом. Мероприятие проводится в санитарных целях, срубленные деревья будут использованы с пользой.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ель

Рубке подлежат искривленные, больные и поврежденные деревья. Срубленные деревья будут переработаны в удобрения или эфирные масла. Мероприятие стараются проводить в декабре, для того чтобы была возможность реализовать самые хорошие ели к Новому году. Чтобы не купить ель, спиленную браконьерами, стоит обратить внимание на ствол — деревья, спиленные лесничим хозяйством, имеют специальное клеймо, нанесённое красной краской.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осмотр деревьев для вырубки

Александр Полегенько ИА REGNUM Осмотр деревьев для вырубки

Александр Полегенько ИА REGNUM Осмотр деревьев для вырубки

Александр Полегенько ИА REGNUM Валка леса

Александр Полегенько ИА REGNUM Осмотр деревьев для вырубки

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубка больных и поврежденных деревьев

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

Александр Полегенько ИА REGNUM Вырубленные деревья

«Мероприятие направлено на формирование насаждения, улучшение его эстетических и качественных показателей. Вырубаются деревья, которые между собой переплетены кронами и отстающие в росте, для того, чтоб увеличить площадь питания более развитым деревьям», — рассказал директор Государственного автономного учреждения РК «Бахчисарайское лесное хозяйство» Александр Березнев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Деревья на продажу оставляют метку

Александр Полегенько ИА REGNUM На деревьях для продажи ставят метку

Александр Полегенько ИА REGNUM На деревьях для продажи ставят метку

Александр Полегенько ИА REGNUM Инструменты

Лесохозяйственные учреждения проведут рубки в Бахчисарайском и Симферопольском лесничествах на общей площади 5,1 га.

Отметим, такая рубка обеспечивает благоприятные условия для роста здоровых деревьев, а также формирование и сохранение высокопродуктивных качественных насаждений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Валка леса